Морозы в Тюмени отступят, но ненадолго

На юге Тюменской области сегодня потеплеет. Правда, морозы отступят ненадолго — метеорологи обещают понижение температуры воздуха до -31 в выходные. В пятницу, 12 января, синоптики обещают метель, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем -13…-18, в темное время суток до -25…-15.

В Тюмени 12 января ожидается небольшой снег, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-17, к вечеру потеплеет до -12…-16. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10 закат в 16:21 продолжительность дня 7 часов 11 минут. В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,1 м/с. Утром -19…-21, днем до -16…-18. В темное время суток температура воздуха составит -16…-17. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06 закат в 16:03 продолжительность дня 6 часов 57 минуты. В Ялуторовске 12 января в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут -21…-18, днем потеплеет до -16…-17. К вечеру температура воздуха составит -10…-15. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:21 продолжительность дня 7 часов 18 минут. «Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда Узнать подробнее В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -20…-16, в вечерние и ночные часы ожидается потепление до -14…-10. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 16:21 продолжительность дня 7 часов 19 минут. В Ишиме 12 января в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 6,5-7 м/с. В утренние часы термометры покажут -22…-18, днем температура воздуха составит до -15…-17. В ночные часы термометры покажут-12.-8 УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:12 продолжительность дня 7 часов 24 минуты. Читайте также: Тюменские мужчины нарядились в юбки, чтобы исполнять традиционные шотландские танцы Власти Тюмени взяли на контроль перевозчика по маршруту №80 Под Тюменью в ДТП с пассажирским транспортом пострадали люди