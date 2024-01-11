Власти Тюмени взяли на контроль перевозчика по маршруту №80

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Глава профильного ведомства начал свою проверку с конечной остановки маршрута №80 — «микрорайон Лесной». В период с 6:00 до 8:00 автобусы должны отправляться в рейс интервалом в 22 минуты.
«С утра на линию вышло три автобуса малого класса. Заполняемость транспортных средств не превышала допустимых значений. Количество транспортных средств на маршруте будет постепенно увеличиваться в зависимости от складывающегося пассажиропотока», — пояснили в горадминистрации.
Рейсы по маршруту №80 выполняет транспорт ООО «Тюменьавтолайн». В случае, если компания продолжит нарушать обязательства по контракту, к ней будут применены санкции, предупредили в мэрии.
Тем временем, жители «Лесного» продолжают жаловаться на то, что их микрорайон остался без автобусов. Произошло это после того, как к ним перестал ездить автобус №15 и остался только один — №80. Но, как пишут тюменцы, на линию выходят всего два автобуса.