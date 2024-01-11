Власти Тюмени взяли на контроль перевозчика по маршруту №80

Тем временем, жители «Лесного» продолжают жаловаться на то, что их микрорайон остался без автобусов. Произошло это после того, как к ним перестал ездить автобус №15 и остался только один — №80. Но, как пишут тюменцы, на линию выходят всего два автобуса.