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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Уровень воды в тюменской реке Тура вновь достиг антирекорда.

«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда

11 января 2024, 09:30
Фото: 1MI
Уровень воды в тюменской реке Тура вновь достиг антирекорда.

Уровень воды в тюменской реке Тура вновь достиг антирекорда

В бушующие морозы Тура продолжает терять воду, сейчас ее уровень на 17 сантиметров ниже былого антирекорда, установленного в 2012 году. За минувшие сутки река потеряла 3 сантиметра и по прогнозам специалистов может потерять еще больше.
Сюжет
Тура

Сейчас уровень воды в Туре упал до -45 сантиметров по уровню гидропоста. Ранее на текущий день этот показатель за всю историю измерений опускался максимум до -25 сантиметров, этот показатель зафиксировали в 2012 году.

«Сейчас дело в том, что в связи с холодами на поверхности реки замерзает более плотный слой воды, который переходит в ледяную массу. С наступлением плюсовых температур этот объем воды вернутся обратно», — рассказал «Нашему городу» гидролог Андрей Расаев.

Также специалисты сейчас говорят о том, что с наступлением тепла необходимо будет провести работу по очистке русла реки и ее углублению, чтобы сценарий прошлого года не повторился.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что спасти Туру еще можно, однако это требует крупных вложений, больших трудозатрат и проведения огромного пласта работ с предпринимателями, оккупировавшими берега реки.

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