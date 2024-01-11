«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда

Уровень воды в тюменской реке Тура вновь достиг антирекорда

В бушующие морозы Тура продолжает терять воду, сейчас ее уровень на 17 сантиметров ниже былого антирекорда, установленного в 2012 году. За минувшие сутки река потеряла 3 сантиметра и по прогнозам специалистов может потерять еще больше.