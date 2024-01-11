«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сейчас уровень воды в Туре упал до -45 сантиметров по уровню гидропоста. Ранее на текущий день этот показатель за всю историю измерений опускался максимум до -25 сантиметров, этот показатель зафиксировали в 2012 году.
«Сейчас дело в том, что в связи с холодами на поверхности реки замерзает более плотный слой воды, который переходит в ледяную массу. С наступлением плюсовых температур этот объем воды вернутся обратно», — рассказал «Нашему городу» гидролог Андрей Расаев.
Также специалисты сейчас говорят о том, что с наступлением тепла необходимо будет провести работу по очистке русла реки и ее углублению, чтобы сценарий прошлого года не повторился.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что спасти Туру еще можно, однако это требует крупных вложений, больших трудозатрат и проведения огромного пласта работ с предпринимателями, оккупировавшими берега реки.