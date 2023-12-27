«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год

Он также говорил о том, что в случае с Турой дефицит осадков играет особую роль, так как эта она относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Проще говоря, в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые и талые воды, их доля в суммарном стоке составляет около 50%, в то время, как доля питания от подземных вод равняется 28%.