«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 08:51
В этом году максимальный уровень воды в Туре составлял 189 сантиметров, этот показатель был зафиксирован 13 апреля, он превышал среднее значение за последние 4 года, которое составляет 181 сантиметр. Но в отличие от привычной практики, позже уровень воды начал стремительно снижаться и уже к 15 июня составил — 55 сантиметров.
Антирекордом этого года стало значение в -93 сантиметра, установленное 30 сентября. Причем этот показатель стал минимальным за всю историю измерений уровня реки. По среднему показателю тогда уровень должен был составлять около 53 сантиметров над уровнем гидропоста. Получается, что суммарно Тура потеряла за год 282 сантиметра, что говорит о наличии серьезных проблем.
Версии такого критического обмеления были разные, но одной из основных, которую сразу выдвинули тюменские ученые стало глобальное потепление и засуха.
«На планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры. Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснял «Нашему городу» Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.
Он также говорил о том, что в случае с Турой дефицит осадков играет особую роль, так как эта она относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Проще говоря, в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые и талые воды, их доля в суммарном стоке составляет около 50%, в то время, как доля питания от подземных вод равняется 28%.
Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко еще в 2021 году рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы, притока реки Ирбит и далее поднимается выше на 100 километров, где начинается Туринская Слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.
Версию с природным катаклизмом, повлиявшим на состояние реки, поддержал и власти региона. Ссылаясь на анализ, проведенный Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов», они заявили, что причиной критического снижения уровня водности стали чрезвычайные погодные условия.
«Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021–2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов Тюмени вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Власти Тюменской области ввели режим ЧС из-за уровня воды в Туре, но эта мера касалась только наблюдения за состоянием реки, в связи с этим решением никаких дополнительных мер по очищению русла реки принято не было.
Однако многие ученые и специалисты говорили о том, что человеческий фактор в сложившейся ситуации нельзя недооценивать. Экологи говорили о том, что проблемы с уровнем воды в Тюменской области наблюдаются последние 3 года, это как раз тот период, когда берег Туры и территорию ее водоохранного сбора начали активно застраивать.
«У нас появились десятки домов прямо у берегов реки, что является визитной карточкой застройщика, но также и ударом по жизни Туры. Я по своей практике знаю, что многие сооружения в водоохранных зонах строятся без соблюдения необходимых норм, они прописаны на бумаге, но в реальности ничего нет», — отметила инженер-эколог Вера Трусова.
О том же говорил и кандидат биологических наук Федор Макаров, отмечавший, что активное освоение берегов и водоохранной зоны Туры может привести к ее полному иссушению.
Причем в пользу этой версии высказывались и специалисты из других регионов, так как проблема с обмелением коснулась многих крупных и малых рек России. Особенно остро проблема касается Волги. Эко-активист Тимур Ескараев уверен в том, что ситуация с обмелением рек одинакова для всех.
«Активно пропагандируется версия того, что виной обмелению — засуха. Но на деле, это большая системная проблема, которая происходит из-за строек. У нас в Казани река Волга питается рекой Казанкой, сама Казанка питается малыми реками. Но так как в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше спокойно себе журчали родники и питали собой и подземными водами реки, водоносный уровень рек уменьшается», — говорит активист.
Также широкое распространение получила версия с битвой за ресурсы. Многие полагали, что воду из Туры забирает Казахстан, ведь этот субъект находится значительно ближе к точке, где Тура начинает свое течение. Специалисты говорили о том, что объемы водозаборов в Китае и Казахстане причастны к обмелению рек.
«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Вдобавок и Китай стал активно извлекать иртышскую воду. Это происходит на северо-западе Китая, где происходит быстрый рост населения и людям теперь требуется значительно больше воды», — говорит гидролог Сергей Демченко.
Защитники природы много говорили и о том, что причина обмеления кроется и в человеческом бездействии. Жители региона активно пользуются водой из реки, но помогать ей в сложной экологической ситуации не хотят.
«Столько поднимали вопрос, что рекой надо заниматься, пусть даже только в границах Тюмени. Понятно, что все это деньги, но это же играет большую социальную и производственную значимость. Может пора переходить от слов к делу?», — задавался вопросом доктор наук Моторин.
Сейчас эксперты говорят о том, что будущее Туры туманно. Власти региона только сейчас стали поднимать вопрос очистки русла реки. Ранее на вопросы, касающихся состояния реки власти отвечали, что Тура протекает не только в Тюменской области, а потому толку от того, что работы проведут здесь — не будет, да и бюджета на эти цели нет. Как подчеркивала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, решение проблемы требует федерального проекта.
Однако федералы по запросу региональных властей не стали выделять средства на решение проблемы с Турой. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Но была предпринята вторая попытка, в Федеральное агентство водных ресурсов направлено новое предложение — включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Ответ тюменские власти пока так и не получили.
Но есть и среди экологов оптимисты которые верят в то что Тура сможет самостоятельно справиться и восполнить уровень воды если период засухи прекратится. Об этом говорит доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Лариса Переладова.
«Впадать в панику не стоит — ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период», — считает ученый.
Но существует и пессимистичный прогноз, в котором Тура повторяет судьбу Аральского моря и исчезает вовсе, оставляя набережную бессмысленным бетонным блоком.
«Главной причиной иссыхания водоема принято считать человеческий фактор. Сейчас Аральское море отступило от своих границ более чем на 100 километров и многие ученые уже прочат водоему гибель. Это очень похоже на то, что происходит с Турой», — говорит гидролог Сергей Демченко.
Однако о том, какая версия более вероятна узнать можно будет лишь весной, когда река снимет ледяные оковы и разольется. Или не разольется…