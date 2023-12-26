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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Уровень воды в тюменской Туре снова снизился.

«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился

26 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI
Уровень воды в тюменской Туре снова снизился.

Уровень воды в тюменской Туре снова снизился

С наступлением морозов уровень воды в Туре стал неспешно подниматься однако нагрянувшее потепление вновь спровоцировало спад.
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Тура

За последние сутки уровень воды в Туре понизился на 2 сантиметра, на данный момент этот показатель составляет -56 сантиметров над уровнем гидропоста. Стоит отметить, что до 20 декабря река набирала объем и достигла показателя в -44 сантиметра, но с потеплением и плюсовыми температурами, вода снова начала убывать.

«Это связано с тем, что такие перепады температур провоцируют увеличение толщины льда, в итоге воды становится меньше, а льда больше. С наступлением тепла этот процесс пойдет в обратную сторону», — говорит гидролог Сергей Демченко.

По оценке специалиста, такие перепады не должны существенно сказываться на состоянии реки, в отличие от более значимых факторов, таких как климатическая обстановка, уменьшение числа родников и загрязнение русла рек.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что одна из причин обмеления Туры — это сезон сухих лет. Засушливая погода скудная на осадки спровоцировала снижения уровня воды, причем это коснулось многих рек в России.

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