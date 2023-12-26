«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
За последние сутки уровень воды в Туре понизился на 2 сантиметра, на данный момент этот показатель составляет -56 сантиметров над уровнем гидропоста. Стоит отметить, что до 20 декабря река набирала объем и достигла показателя в -44 сантиметра, но с потеплением и плюсовыми температурами, вода снова начала убывать.
«Это связано с тем, что такие перепады температур провоцируют увеличение толщины льда, в итоге воды становится меньше, а льда больше. С наступлением тепла этот процесс пойдет в обратную сторону», — говорит гидролог Сергей Демченко.
По оценке специалиста, такие перепады не должны существенно сказываться на состоянии реки, в отличие от более значимых факторов, таких как климатическая обстановка, уменьшение числа родников и загрязнение русла рек.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что одна из причин обмеления Туры — это сезон сухих лет. Засушливая погода скудная на осадки спровоцировала снижения уровня воды, причем это коснулось многих рек в России.