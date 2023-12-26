«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился

За последние сутки уровень воды в Туре понизился на 2 сантиметра, на данный момент этот показатель составляет -56 сантиметров над уровнем гидропоста. Стоит отметить, что до 20 декабря река набирала объем и достигла показателя в -44 сантиметра, но с потеплением и плюсовыми температурами, вода снова начала убывать.