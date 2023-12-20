«Глобальное потепление и массовая гибель рек?»: сможет ли Тура пережить 2024 год?

Однако, как говорят тюменские власти на протяжении последних лет, денег в бюджете региона для углубительных работ и возвращению к жизни родников — нет. А потому политики обращаются к федералам с просьбой выделить средства на спасение тюменской реки, однако однажды региону в этом уже было отказано. Сейчас в Федеральное агентство водных ресурсов от области вновь направлено предложение, подразумевающее включение мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Однако и в этом предложении пока не идет речи о возвращении к жизни, закатанных в бетон, родников.