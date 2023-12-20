«Глобальное потепление и массовая гибель рек?»: сможет ли Тура пережить 2024 год?

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Ученые давно говорят о том, что одна из причин обмеления Туры — это сезон сухих лет. Засушливая погода скудная на осадки спровоцировала снижения уровня воды, причем это коснулось многих рек в России, об этом говорит Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.
«Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» ученый.
Причем средняя температура на Земле начала увеличиваться в середине 70-х годов. Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что каждое десятилетие было теплее предыдущего и в периоде 2020-х годов пока нет предпосылок для прерывания этого негативного тренда
«Мы помним, что минувшее лето было особенно жарким, это во многом связано с повышением температуры океана. Дело в том, что теплая вода удерживается на разных глубинах и когда теплая вода находится близко к поверхности, приземная температура на планете становится более высокой. В этом году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, что весьма существенно», — говорит эксперт.
Сейчас, по прогнозам метеорологов, ожидается непривычно теплая зима, ранняя весна и еще более жаркое лето.
«В январе температура будет выше привычной на 3-4 градуса, в феврале — 5-7 градусов. Это неизбежно приведет к ранней весне и жаркому лету. Однако стоит отметить, что зимой осадки обещают быть обильными, что может улучшить ситуацию», — говорит метеоролог Лидия Кашина.
Стоит отметить, что этим летом был побить температурный рекорд, что существенно отразилось на состоянии Туры. К тому же ранее потепление и сухое лето также повлияли на то, что Тура не смогла разлиться, несмотря на то, что ранней весной уровень воды превышал средние показатели.
Экологи отмечают, что негативное влияние человеческого фактора на состояние реки тоже важно учитывать. На протяжении последних лет специалисты говорили о проблемах, которые возникли у Туры, но их никто не слышал. Профессор Моторин говорит о том, что многие родники, питавшие реку, прекратили свое существование. Решить эту проблему могли бы углубительные работы.
«Но дальше слов в этом вопросе никто пока не ушел», — сказал Александр Моторин.
О той же проблеме говорит и эко-активист Тимур Ескараев, который говорит о том, что ситуация с обмелением рек одинакова для всех и во многом эта проблема связана именно с гибелью родников, причиной чему может служить массовая застройка.
«Это большая системная проблема, которая происходит из-за строек. Причем я говорю не только о тех, что рядом с акваторией, но и о тех, что в ее водоохранной зоне. В последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше спокойно себе журчали родники и питали собой и подземными водами реки, водоносный уровень рек уменьшается», — говорит активист.
Он также рассказал, что сейчас в водоохранных зонах рек России люди бурят скважины, позволяют себе незаконно строить небольшие водохранилища — все это ведет к обмелению малых рек, из-за чего водосток крупных уменьшается.
«Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. А люди продолжают вредить рекам. Происходит то же, что и при обмелении Аральского моря, если будет продолжаться в том же темпе, то у нас Каспий обмелеет», — считает Ескараев.
Однако, как говорят тюменские власти на протяжении последних лет, денег в бюджете региона для углубительных работ и возвращению к жизни родников — нет. А потому политики обращаются к федералам с просьбой выделить средства на спасение тюменской реки, однако однажды региону в этом уже было отказано. Сейчас в Федеральное агентство водных ресурсов от области вновь направлено предложение, подразумевающее включение мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Однако и в этом предложении пока не идет речи о возвращении к жизни, закатанных в бетон, родников.
«Коллегия экологов города Тюмени поднимала вопрос расчистки русла на протяжении долгого времени, но власть никак не реагировала. У них традиционная отговорка — денег нет», — говорит доктор сельскохозяйственных наук.
Не исключено, что Тюменской области новь могут отказать в помощи с Турой и тогда уповать останется лишь на чудо, ведь многие специалисты уже поставили крест на Туре и пророчат ей судьбу Аральского моя и прочат им судьбу Аральского моря.
«Мы не чистим русло, не проводим углубительные работы. Мы только берем, а потом удивляемся, что вдруг все стало плохо. Как показывает практика, пока ситуация не накалится максимально, никто ничего делать не будет. ряд ли у нас пожертвуют строительством кампуса или очередной развязки ради спасения экологии, а без нашей помощи река может не выкарабкаться и повторить судьбу Тюменки или Аральского моря», — говорит гидролог Андрей Расаев.
Многие сейчас сравнивают Туру с Волгой и опасаются, что на более мелкую тюменскую реку не обратят внимание на фон критического состояния Волги. Хотя ее историю можно считать антипримеров того до чего может довести бездействие. Недавно о проблеме этой реки говорил и президент России Владимир Путин.
«Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен. В данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги», — отметил президент.
В случае с турой также допускается конфликт интересов, но здесь речь идет об интересах соседствующих регионов — Тюменской и Свердловской областях. Допускается, что наши соседи могли оставить минимальный попуск воды, что усугубило ситуацию.
«Они моги сделать это для того, чтобы самим не лишиться ресурса. Как мы знаем, Тура носит трансграничный характер, так что у этой версии есть серьезная претензия на истинность», — говорит эколог Ирина Гаврина.
Таким образом для спасения Туры необходимо проверить, не перекрыто ли русло реки на его пути к региону, а также провести углубительные работы, вернуть к жизни родники и расчистить русло реки. Немаловажен и природный фактор, для возвращения к былым показателям Туре необходимы обильные осадки.