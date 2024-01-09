«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры

В пример тюменским властям он приводит опыт курганцев, которые еще в 2022 году выделили 100 млн рублей на работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. А в Тюменской области из реки пока только берут, к тому же, ее берега активно застраивают, что пагубно сказывается на Туре. Эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина, подчеркнула, что скрытый враг Туры — это массовая застройка, которую никто не останавливает даже в моменты, когда река бьет один антирекорд за другим.