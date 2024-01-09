«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Сейчас уровень воды в Туре составляет около — 49 сантиметров, что всего на 3 сантиметра выше минимального уровня, зафиксированного за всю историю проведения замеров. Как говорят эксперты, тюменская река все же может разлиться до былых объемов грядущей весной, но большую ставку делают на то, что Тура повторит прошлогодний сценарий и вновь обнажит дно.
«Судя по тому, какие решения принимаются „сверху“ и как „активно“ власти региона занимаются столь масштабной экологической проблемой, надеяться на лучшее — эо непозволительная наивность. К тому же сейчас синоптики прогнозируют в Сибири и на Урале сухое и теплое лето, что дополнительно иссушит Туру», — говорит гидролог Андрей Расаев.
Помимо прогноза на сухое и жаркое лето, специалист называет еще ряд факторов, которые могут негативно сказаться на состоянии реки. Среди них числится строительство дамбы. Как известно тюменские власти уже определились с подрядной организацией, которая займется разработкой проекта и строительством сооружений для укрепления левого берега реки Туры, а также строительством дамбы. За 1,6 миллиарда рублей эти работы выполнит АО «Мостострой-11». Причем, как указано в контракте, площадь затрагиваемой территории составляет 36,2 гектара, ориентировочная протяженность дамбы — 600 метров.
По мнению эколога Светланы Степиной, та дамба только усугубит состояние Туры и не позволит естественному подъему уровня воды зафиксироваться и нормализовать ситуацию.
«Как показывает практика, у нас в России после строительства дамб очень часто мелеют и пересыхают реки. Причем изначально может показаться, что дамба работает на благо реки, ведь до нее ситуация будет выглядеть хорошо. То есть на участке, где дамба „собирает“ воду для более симпатичной картины, Тура будет, но далее по течению может быть просто катастрофа! Это затрагивает флору и фауну реки, ее природные процессы!», — говорит эколог.
Степина также подчеркивает, что строительство подобного сооружения — это вмешательство в естественный цикл, которое изменяет режим стока реки, затрудняет миграцию рыб и меняет микроклимат.
«Я не понимаю, почему у региона есть деньги на кампус, есть деньги на дамбу и строительство новых дорог, но на проведение разовых работ по очитке русла у них уже 5 лет нет средств, хотя экологическое сообщество региона поднимает проблему Туры уже многие годы, но нас не слышат», — считает Степина.
Отказ от проведения работ по очистке русла и углублению реки специалисты называют еще одной значимой причиной, которая сказывается на состоянии Туры. Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета в течение всего 2023 года говорил о необходимости проведения этих работ и о реакции экологического сообщества.
«Говорили о проблемах Туры давно и много, но дальше слов никто пока не ушел», — сказал Александр Моторин.
В пример тюменским властям он приводит опыт курганцев, которые еще в 2022 году выделили 100 млн рублей на работы по расчистке русла реки Тобол в районе Омского моста. А в Тюменской области из реки пока только берут, к тому же, ее берега активно застраивают, что пагубно сказывается на Туре. Эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина, подчеркнула, что скрытый враг Туры — это массовая застройка, которую никто не останавливает даже в моменты, когда река бьет один антирекорд за другим.
«Прошлое лето было очень показательным в негативном плане. Но, как мне кажется, выводы никто не сделал и все уповают на чудо природы, но его не будет», — говорит Гаврина.
По мнению экспертов, спасти Туру еще можно, однако это требует крупных вложений, больших трудозатрат и проведения огромного пласта работ с предпринимателями, оккупировавшими берега реки.
Но, как говорит Александр Моторин региону вполне по силам провести работы на реке, которые требуются уже давно. В частности власти могут:
Также стоит сместить приоритетные позиции и поставить вопросы экологии выше желания быстрого экономического развития. А потому экологи убеждены, что сейчас защита и строительство будущего кампуса — задача второстепенная, которая точно проигрывает необходимости спасать реку, которая питает водой весь город.
«При таком низком уровне воды в Туре, было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.
Известно, что Тюменской области уже единожды отказали в выделении средств из федерального бюджета для организации работ на реке. Однако власти решили попробовать еще раз и в Федеральное агентство водных ресурсов было направлено новое предложение — включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Результат обращения пока неизвестен.
Учитывая нынешнее состояние реки и перспективы, о которых говорят гидрологи и экологи, эко-активист Дмитрий Казанов заявляет о том, что жителям города стоит более осознанно относится к потреблению воды и минимизировать ее использование, чтобы уменьшить объем забора воды из реки.
«У нас у большинства людей есть привычка лить воду так, будто это бесконечный ресурс, но это не так. Каждый может внести свой вклад в благополучие реки. Начните с малого — выключайте воду, пока чистите зубы, чтобы она просто так не стекала. И так шаг за шагом постарайтесь уменьшить поток воды, используемый вами. В европейских странах из-за больших платежей за воду и распространенности экологического движения так делают повсеместно и нам стоит попробовать», — говорит активист.
Он отмечает, что качество воды, которая берется из Туры и той, что туда возвращается — кардинально разное. А потому такая экономия может положительно повлиять на состояние водоема.
К тому же пока власти региона сконцентрированы на решении иных вопросов и неизвестно, будут ли проводиться необходимые работы и произойдет ли переоценка ценностей. А потому заботиться о состоянии Туры, которая питает весь город, придется самим горожанам.