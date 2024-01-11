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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Под Тюменью произошла авария с участием пассажирского транспорта

Под Тюменью в ДТП с пассажирским транспортом пострадали люди

11 января 2024, 09:21
Фото: 1MI

Под Тюменью произошла авария с участием пассажирского транспорта

Сегодня утром на 12 километре Тобольского тракта столкнулись микроавтобус «Тойота Хайс» и автобус «Ютонг». Пять человек доставлены в больницу.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области

Предварительно установлено, что «Ютонг» при повороте не уступил «Тойоте», водитель которой развозил работников одной из организаций. В микроавтобусе находились шесть человек, салон автобуса в момент аварии был пуст.

Пять пассажиров «Тойоты» доставлены в больницу на обследование. Легкие травмы получили две женщины 38 и 44 лет и 29-летний мужчина. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль и фургон. В результате ДТП пострадала семья из четырех человек.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Автобусы#Новости тюмени#Аварии#Пассажиры#ЧП#Любовь Селезнева
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