Под Тюменью в ДТП с пассажирским транспортом пострадали люди

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Предварительно установлено, что «Ютонг» при повороте не уступил «Тойоте», водитель которой развозил работников одной из организаций. В микроавтобусе находились шесть человек, салон автобуса в момент аварии был пуст.
Пять пассажиров «Тойоты» доставлены в больницу на обследование. Легкие травмы получили две женщины 38 и 44 лет и 29-летний мужчина. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль и фургон. В результате ДТП пострадала семья из четырех человек.