Превышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассах

Ранее «Наш Город» писал, что накануне под Омском произошла жуткая авария с участием автобуса и грузовика. В первом находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В ДТП погибли два человека, пять получили тяжелые травмы.