Превышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассах

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По его словам, в 2023 году из-за нарушения скоростного режима произошло более одной тысячи дорожно-транспортных происшествий.
«В настоящее время в ГИБДД ведется борьба с данным видом нарушения ПДД — задействованы инструменты фото- и видеофиксации для дисциплинирования участников дорожного движения», — пояснил Андрей Миллер.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне под Омском произошла жуткая авария с участием автобуса и грузовика. В первом находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В ДТП погибли два человека, пять получили тяжелые травмы.