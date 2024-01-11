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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Причиной большинства ДТП в Тюменской области является превышение скорости

Превышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассах

11 января 2024, 07:32
Фото: 1MI

Причиной большинства ДТП в Тюменской области является превышение скорости

В Тюменской области каждая вторая авария происходит из-за нарушения правил дорожного движения, а именно — превышения разрешенного скоростного режима. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
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ДТП

По его словам, в 2023 году из-за нарушения скоростного режима произошло более одной тысячи дорожно-транспортных происшествий.

«В настоящее время в ГИБДД ведется борьба с данным видом нарушения ПДД — задействованы инструменты фото- и видеофиксации для дисциплинирования участников дорожного движения», — пояснил Андрей Миллер.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне под Омском произошла жуткая авария с участием автобуса и грузовика. В первом находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В ДТП погибли два человека, пять получили тяжелые травмы.

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