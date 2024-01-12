В ледовом центре в поселке под Тюменью обрушился потолок

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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В поселке Винзили в холле крытого катка обрушилась часть подвесного потолка. Несмотря на то, что в этот момент в ледовом центре проводились занятия, ни дети, ни работники не пострадали.
Глава Тюменского района Ольга Зимина отметила, что подрядчику предстоит выяснить причины обрушения потолка. После этого строители проведут ремонт.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту происшествия. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
Ранее «Наш город» сообщал, что Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения бездомных собак на жителей Ишима. От агрессивных животных пострадали как минимум три человека, в том числе ребенок.