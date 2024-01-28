Диетолог перечислила тюменцам восемь «суперпродуктов», способных помешать похудению

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Этот фрукт богат мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые благотворно влияют на здоровье сердца и могут помочь снизить уровень плохого холестерина. Однако следует помнить, что авокадо — достаточно калорийный фрукт, поэтому стоит следить за размером порции.
В одном среднем авокадо содержится около 300 калорий и 22 грамма жира.
Орехи и семечки богаты полезными мононенасыщенными и полиненасыщенными жирам, жирными кислотами омега-3 и омега-6. Кроме того, они способствуют усвоению жирорастворимых витаминов: A, D, E и K.
Но не следует съедать их слишком много — переизбыток грозит набором лишних килограммов и повышениям уровня холестерина. Достаточно небольшой горсти несоленых смешанных орехов или семян.
Гранола в виде батончиков или вкупе с молоком или йогуртом содержит масла, которые повышают содержание жира. Кроме того, как правило, в таких батончиках много орехов и семян, которых не следует слишком много съедать. Поэтому следует также помнить о размере порций и внимательно читать состав продукты, пишут «Новые известия»
Готовые покупные смузи могут быть насыщены жирами, например, ореховым маслом, что существенно повышает калорийность продукта. Для диеты следует выбирать домашний смузи.
Что касается размера порций, то британская национальная служба здравоохранения рекомендует ограничить потребление фруктовых соков и смузи до 150 миллилитров в день.
Арахисовое, миндальное и масло кешью часто называют «чудодейственными» продуктами для здоровья — и не без основания. Они богаты полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами, а также являются источником белка.
Одновременно с этим масла являются очень калорийным продуктом, поэтому превышать порцию размером в 20 граммов не стоит. В противном случае набора лишнего веса избежать не получится.
Несмотря на то, что горький шоколад полезнее молочного и белого, постоянно его есть не следует на диете.
«В шоколаде содержатся как насыщенные, так и ненасыщенные жиры. Хотя некоторые из этих жиров считаются полезными, употребляйте темный шоколад в меру», — предупредила диетолог.
Овощные салаты являются идеальным дополнением к диетическому рациону питания. Но всю пользу овощей могут свести на нет готовые заправки для салатов — зачастую они содержат много насыщенных жиров и трансжиров. Поэтому в качестве заправки для овощей лучше использовать оливковое масло, которое помогает организму усваивать жирорастворимые витамины, содержащиеся в овощах.
Многие исследования доказали пользу суши для организма. Но у этого блюда имеются и минусы. Кром того, что в них часто добавляют много соли, некоторые виды суши и роллов содержат много жира. В частности, с кремовыми соусами и темпурой.
Поэтому тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, следует выбирать роллы с постным белком.