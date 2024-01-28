Диетолог перечислила тюменцам восемь «суперпродуктов», способных помешать похудению

Гранола в виде батончиков или вкупе с молоком или йогуртом содержит масла, которые повышают содержание жира. Кроме того, как правило, в таких батончиках много орехов и семян, которых не следует слишком много съедать. Поэтому следует также помнить о размере порций и внимательно читать состав продукты, пишут «Новые известия»