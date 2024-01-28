Тюменские врачи спасли двойняшек с аномально маленьким весом

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Сразу после появления на свет двойняшек увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Малышей поместили в специальные инкубаторы, оснащенные автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальных температуры и влажности. В реанимации двойняшки провели несколько месяцев.
На свет дети появились в сентябре 2022 года. И только 31 декабря 2022 из больницы выписали девочку — маму с сыном оставили в больнице. Из-за того, что у него было кровоизлияние в мозг, началась гидроцефалия.
«Нас перевели во вторую поликлинику на операцию — устанавливать шунт в голове. Всё прошло успешно, гидроцефалия ушла, но мы на постоянной основе наблюдаемся у хирурга. Врачи говорят, что динамика хорошая», — вспоминает мама двойняшек.
По словам женщины, в настоящее время двойняшки развиваются и растут, как их сверстники. К году малыши уже догнали своих ровесников по росту и навыкам — стоят и ходят возле опоры, говорят простые слова типа «мама» и «папа», пишет 72.RU.
«Вожу их на профилактические осмотры к неврологу, пульмонологу, на дом приходит массажист. Записали малышей в бассейн. Родителям малышей с очень низким весом при рождении могу дать один важный совет. Самое главное — не паниковать, потому что паника — это вообще самое ненужное, скажем так. Не паниковать и верить в своих малышей, потому что они всё чувствуют на самом деле», — отметила мама двойняшек.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли новорожденную девочку, которая родилась в машине скорой помощи по пути роддом. Из-за тугого тройного обвития пуповины вокруг шеи после появления на свет ребенок не дышал. Благодаря слаженной работе врачей жизнь девочки была спасена.