Имущество ТЭЦ-2 продадут с молотка за 36,9 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Общая площадь участка, на котором расположены объекты, составляет 5,8 гектаров. Указано, что земельный участок является государственной собственностью Российской Федерации и принадлежит продавцу на праве аренды. Находится в границах санитарно-защитной и охранной зоны.
«Начальная цена предложения за отчуждаемое имущества составляет 36 миллионов 900 тысяч рублей без НДС. Окончательная цена сделки будет определена на конкурентной основе. Заявки на приобретение части объектов не принимаются», — отмечено в сообщении.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 февраля. Потенциальным покупателям в предложении необходимо указать предлагаемую цену сделки и сведения о контактном лице организации.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовят к продаже здание бывшей больницы на улице Ленина. На торги ее выставят за 104,7 миллиона рублей. В стоимость лота входят здание медучреждения, земельный участок и подсобная постройка.