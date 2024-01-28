nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Тюменская ТЭЦ-2 выставила на продажу имущество за 36,9 миллионов рублей

Имущество ТЭЦ-2 продадут с молотка за 36,9 миллионов рублей

28 января 2024, 04:14
Фото: 2 ГИС

Тюменская ТЭЦ-2 выставила на продажу имущество за 36,9 миллионов рублей

ПАО «Форвард Энерго», в состав которой входит ТЭЦ-2, выставила на продажу за 36,9 миллионов рублей невостребованное имущество ТЭЦ. В перечне объектов — паровозное депо, два склада, мобильные боксы, гараж, мостовой кран, кран-балка и т. д.

Общая площадь участка, на котором расположены объекты, составляет 5,8 гектаров. Указано, что земельный участок является государственной собственностью Российской Федерации и принадлежит продавцу на праве аренды. Находится в границах санитарно-защитной и охранной зоны.

«Начальная цена предложения за отчуждаемое имущества составляет 36 миллионов 900 тысяч рублей без НДС. Окончательная цена сделки будет определена на конкурентной основе. Заявки на приобретение части объектов не принимаются», — отмечено в сообщении.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 февраля. Потенциальным покупателям в предложении необходимо указать предлагаемую цену сделки и сведения о контактном лице организации.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовят к продаже здание бывшей больницы на улице Ленина. На торги ее выставят за 104,7 миллиона рублей. В стоимость лота входят здание медучреждения, земельный участок и подсобная постройка.

Читайте также:
В Тюмени пьяный водитель Mazda сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»Огонь на крыше строящегося многоэтажного дома в Тюмени ликвидированВ Тюменской слободе горит новостройка. Весь район в дыму
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#ТЭЦ-2#Торги#Аукцион#Имущество на торги
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
26 января, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
26 января, 08:28
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
26 января, 10:03
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
26 января, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
26 января, 07:03
Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей
26 января, 12:57