Имущество ТЭЦ-2 продадут с молотка за 36,9 миллионов рублей

Тюменская ТЭЦ-2 выставила на продажу имущество за 36,9 миллионов рублей

ПАО «Форвард Энерго», в состав которой входит ТЭЦ-2, выставила на продажу за 36,9 миллионов рублей невостребованное имущество ТЭЦ. В перечне объектов — паровозное депо, два склада, мобильные боксы, гараж, мостовой кран, кран-балка и т. д.