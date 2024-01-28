В Тюмени пьяный водитель Mazda сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Энергетиков и Текстильной. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Девочка с травмами была доставлена в больницу. К счастью, переломов у ребенка нет. Школьницу отпустили домой после оказания необходимой помощи. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на 225-м километре автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском городском округе произошла авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля. Погибли водитель и пассажирка легковушки.