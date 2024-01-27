В Тюменской слободе горит новостройка. Весь район в дыму

Заметим, что это уже второй пожар за сутки на стройке — накануне днем на территории строящегося жилого комплекса «Облака» по улице Интернациональной, 197, загорелась одна из квартир. В тушении огня были задействованы пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.