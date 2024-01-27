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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Тюменской слободе горит кровля новостройки

В Тюменской слободе горит новостройка. Весь район в дыму

27 января 2024, 12:18
Фото: Читатель «Нашего Города»

В Тюменской слободе горит кровля новостройки

В Тюменской слободе горит кровля новостройки по улице Созидателей, 2/1. По словам очевидцев, загорелись материалы на крыше. Весь район укутан дымом. На месте ЧП уже работают сотрудники МЧС.
Видео: Читатель «Нашего Город»
«Горит как бенгальская свеча. Ужасный запах гари», — сообщают тюменцы в социальных сетях.

О пострадавших и погибших информации нет. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Заметим, что это уже второй пожар за сутки на стройке — накануне днем на территории строящегося жилого комплекса «Облака» по улице Интернациональной, 197, загорелась одна из квартир. В тушении огня были задействованы пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в квартире пятиэтажки по улице Флотской взорвалась туристическая газовая плитка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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