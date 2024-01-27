В Тюменской слободе горит новостройка. Весь район в дыму

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«Горит как бенгальская свеча. Ужасный запах гари», — сообщают тюменцы в социальных сетях.
О пострадавших и погибших информации нет. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Заметим, что это уже второй пожар за сутки на стройке — накануне днем на территории строящегося жилого комплекса «Облака» по улице Интернациональной, 197, загорелась одна из квартир. В тушении огня были задействованы пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. Во время ЧП никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в квартире пятиэтажки по улице Флотской взорвалась туристическая газовая плитка. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.