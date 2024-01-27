nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Огонь на крыше строящегося многоэтажного дома в Тюмени ликвидирован

Огонь на крыше строящегося многоэтажного дома в Тюмени ликвидирован

27 января 2024, 13:09
Фото: МЧС
Пожар на крыше строящегося 15-ти этажного жилого дома в районе улицы Созидателей ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Тюменской области.

По данным ведомства, горели строительные материалы на крыше новостройки. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

На тушении пожара было задействовано 15 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее «Наш Город» писал, что пожар на стройке ЖК «Гринвуд» начался в пятом часу вечера. Видео о фотокадрами ЧП тюменцы поделились в соцсетях.

Читайте также:
В Тюменской слободе горит новостройка. Весь район в дымуТюменская такса Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, все еще ищет новых хозяев«Дочь родила в 15 лет»: пьющая семья из Тюменской области попала на федеральный канал
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
Вчера, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
Вчера, 08:28
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Вчера, 10:03
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
Вчера, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
Вчера, 07:03
Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей
Вчера, 12:57