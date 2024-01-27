Огонь на крыше строящегося многоэтажного дома в Тюмени ликвидирован

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По данным ведомства, горели строительные материалы на крыше новостройки. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
На тушении пожара было задействовано 15 человек личного состава, 5 единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что пожар на стройке ЖК «Гринвуд» начался в пятом часу вечера. Видео о фотокадрами ЧП тюменцы поделились в соцсетях.