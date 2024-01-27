Тюменская такса Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, все еще ищет новых хозяев

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
«Пино уже хорошо ходит, даже бегает. Надо просто следить за ее здоровьем, вовремя проходить обследования. В питании не привередлива, зубки хорошие. Мы готовы помогать хозяину финансово, если ее заберут в семью. Ей нужен дом и забота, человек, который бы ее любил и понимал. Она заслужила любовь, — отметила в беседе с 72.RU директор ветеринарной клиники Анастасия Колпакчи.
Напомним, история Пино, прогремевшая на всю страну, произошла в 4 июля 2022 года. В тот день хозяйка таксы привела ее на осмотр. У животного выявили болезнь межпозвоночных дисков, из-за которой оказались парализованы задние лапы. Когда хозяйке озвучили данный диагноз и стоимость необходимой операции, она просто развернулась и ушла из ветклиники, бросив животное.
Тюменцев тогда данная новость потрясла. Неравнодушные горожане буквально за два дня собрали на лечение Пино более 700 тысяч рублей. Все собранные денежные средства были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды — ветврачи приняли решение самостоятельно провести лечение.
Пино прошла курс лечение и сейчас может уже стоять на всех 4 лапах и тихонько бегать. Она очень любит вкусняшки, почесывания за ушком и приносить резиновый мячик.