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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Брошенная в ветклинике такса Пино все еще ищет новых хозяев

Тюменская такса Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, все еще ищет новых хозяев

27 января 2024, 12:07
Фото: Новости Тюмени сегодня, ЧП и ДТП

Брошенная в ветклинике такса Пино все еще ищет новых хозяев

Такса Пино, которую полтора года назад хозяева бросили в ветеринарной клинике из-за дорогостоящего лечения, до сих пор ждет новых хозяев. В настоящее время животное проживает в ветклинике «Клевер».
«Пино уже хорошо ходит, даже бегает. Надо просто следить за ее здоровьем, вовремя проходить обследования. В питании не привередлива, зубки хорошие. Мы готовы помогать хозяину финансово, если ее заберут в семью. Ей нужен дом и забота, человек, который бы ее любил и понимал. Она заслужила любовь, — отметила в беседе с 72.RU директор ветеринарной клиники Анастасия Колпакчи.

Напомним, история Пино, прогремевшая на всю страну, произошла в 4 июля 2022 года. В тот день хозяйка таксы привела ее на осмотр. У животного выявили болезнь межпозвоночных дисков, из-за которой оказались парализованы задние лапы. Когда хозяйке озвучили данный диагноз и стоимость необходимой операции, она просто развернулась и ушла из ветклиники, бросив животное.

Тюменцев тогда данная новость потрясла. Неравнодушные горожане буквально за два дня собрали на лечение Пино более 700 тысяч рублей. Все собранные денежные средства были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды — ветврачи приняли решение самостоятельно провести лечение.

Пино прошла курс лечение и сейчас может уже стоять на всех 4 лапах и тихонько бегать. Она очень любит вкусняшки, почесывания за ушком и приносить резиновый мячик.

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