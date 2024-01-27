Тюменская такса Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, все еще ищет новых хозяев

Напомним, история Пино, прогремевшая на всю страну, произошла в 4 июля 2022 года. В тот день хозяйка таксы привела ее на осмотр. У животного выявили болезнь межпозвоночных дисков, из-за которой оказались парализованы задние лапы. Когда хозяйке озвучили данный диагноз и стоимость необходимой операции, она просто развернулась и ушла из ветклиники, бросив животное.