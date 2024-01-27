nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли 2 человека

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли 2 человека. Фото

27 января 2024, 08:10
Фото: ГИБДД

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли 2 человека

На 225-м километре автодороги в Голышмановском городском округе столкнулись три автомобиля.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз Mercedes. От удара легковушку отбросило в грузовик Volvo, после чего в кювет.

В аварии погибли 39-летний водитель Mitsubishi, житель села Аромашево, и пассажирка этого автомобиля. Ее личность устанавливается. 46-летнего и 49-летнего водителей большегрузов осмотрели фельдшера скорой помощи, от госпитализации они отказались.

Видео: ГИБДД

В настоящее время движение на федеральной автодороге ограничено, введен реверсивный режим. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Читайте также:
Военного из Тобольска, пропавшего по пути на СВО, нашли«Люди падают»: тротуары в Тюмени покрыла ледяная коркаВ Тюмени банкротят поставщика оборудования муниципальным властям
#Общество#Видео#Происшествия#Валентина Бурнашева#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Омск
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
Вчера, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
Вчера, 08:28
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Вчера, 10:03
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
Вчера, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
Вчера, 07:03
Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей
Вчера, 12:57