В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли 2 человека. Фото

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз Mercedes. От удара легковушку отбросило в грузовик Volvo, после чего в кювет.
В аварии погибли 39-летний водитель Mitsubishi, житель села Аромашево, и пассажирка этого автомобиля. Ее личность устанавливается. 46-летнего и 49-летнего водителей большегрузов осмотрели фельдшера скорой помощи, от госпитализации они отказались.
В настоящее время движение на федеральной автодороге ограничено, введен реверсивный режим. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.