Военного из Тобольска, пропавшего по пути на СВО, нашли

Напомним, 21 января около пяти часов вечера он выехал на такси из Тобольска в аэропорт Рощино. Из Тюмени Александр должен был отправиться в Москву, а от туда в военную часть. До столицы мужчина долетел, однако в военную часть так и не прибыл.