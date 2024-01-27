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Военного из Тобольска, пропавшего по дороге на СВО, нашли

Военного из Тобольска, пропавшего по пути на СВО, нашли

27 января 2024, 07:39
Фото: 1MI

Военного из Тобольска, пропавшего по дороге на СВО, нашли

34-летний тоболяк Александр Филатов, пропавший по дороге на спецоперацию, нашелся. В настоящее время он уже едет к месту дислокации. Об этом сообщил «Нашему Городу» Николай, отец военного.

Где находился Александр с 21 по 26 января — информации нет.

Напомним, 21 января около пяти часов вечера он выехал на такси из Тобольска в аэропорт Рощино. Из Тюмени Александр должен был отправиться в Москву, а от туда в военную часть. До столицы мужчина долетел, однако в военную часть так и не прибыл.

По словам Николая, 23 января с ним на связь вышел командир воинской части, к которой был прикреплен сын и сообщил, что если Александр не прибудет в течение двух дней, ему предъявят обвинение в самовольном оставлении места службы.

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