Военного из Тобольска, пропавшего по пути на СВО, нашли

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Где находился Александр с 21 по 26 января — информации нет.
Напомним, 21 января около пяти часов вечера он выехал на такси из Тобольска в аэропорт Рощино. Из Тюмени Александр должен был отправиться в Москву, а от туда в военную часть. До столицы мужчина долетел, однако в военную часть так и не прибыл.
По словам Николая, 23 января с ним на связь вышел командир воинской части, к которой был прикреплен сын и сообщил, что если Александр не прибудет в течение двух дней, ему предъявят обвинение в самовольном оставлении места службы.