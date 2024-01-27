В каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры?

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Следом идет Восточный район — здесь однокомнатную квартиру можно найти в пределах 20 тысяч рублей.
Самые дорогие квартиры сдают в Центральном районе — арендная ставка большей части квартир достигает 30 тысяч рублей в месяц.
Стоит заметить, что в Тюмени за последний год спрос на долгосрочную аренду увеличился более чем на 20%. По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, рост спроса обусловлен увеличением ипотечных ставок и снижением доступности ипотечных кредитов.
При этом за последний год на рынке Тюмени сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, а число студий увеличилось с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году достигла 25 тысяч рублей, что больше на 5 тысяч рублей, чем годом ранее.