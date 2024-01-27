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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Тюмени самые дешевые квартиры сдают в Ленинском районе

В каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры?

27 января 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Тюмени самые дешевые квартиры сдают в Ленинском районе

В Тюмени озвучили список районов, где в аренду сдают самые недорогие квартиры. По данным Циан, самые недорогие квартиры и студии предлагают в Ленинском и Калининском районах Тюмени — здесь представлено наибольшее число предложений съема жилья в пределах 15-18 тысяч рублей в месяц.

Следом идет Восточный район — здесь однокомнатную квартиру можно найти в пределах 20 тысяч рублей.

Самые дорогие квартиры сдают в Центральном районе — арендная ставка большей части квартир достигает 30 тысяч рублей в месяц.

Стоит заметить, что в Тюмени за последний год спрос на долгосрочную аренду увеличился более чем на 20%. По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, рост спроса обусловлен увеличением ипотечных ставок и снижением доступности ипотечных кредитов.

При этом за последний год на рынке Тюмени сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, а число студий увеличилось с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году достигла 25 тысяч рублей, что больше на 5 тысяч рублей, чем годом ранее.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья
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