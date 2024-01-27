В каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры?

При этом за последний год на рынке Тюмени сократилось число выставленных съемных однокомнатных квартир, с 50,3 до 46%, а число студий увеличилось с 16 до 21,5%. Средняя стоимость аренды квартира в 2023 году достигла 25 тысяч рублей, что больше на 5 тысяч рублей, чем годом ранее.