В зоне СВО погибли двое тюменцев

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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего Константина Демидова. Его пример служения Отечеству навсегда останется в истории нашей страны и сердцах тазовчан. Вечная слава Герою» — написал глава Тазовского района в ЯНАО Виктор Югай в своем телеграм-канале.
Известно, что участие в спецоперации он принимал с октября 2023 года. Похороны бойца состоялись 24 января в Ялуторовске.
Церемония прощания и похороны Александра Клеймюка прошли 24 января в деревне Криводанова (Тюменский район).
«Вечная память нашему земляку! Низкий поклон родителям и семье Александра! Никто не забыт!», — отметили в Фонде «Путевка в жизнь».
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Тюменской области, уроженец села Тоболтуры Динар Давлетов. Участие в спецоперации он принимал с ноября 2022 года.