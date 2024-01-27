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В зоне СВО погибли двое тюменцев

В зоне СВО погибли двое тюменцев

27 января 2024, 05:00
Фото: 1MI
Двое жителей Тюменской области погибли в зоне специальной военной операции — уроженец Тазовского района Константин Демидов и тюменец Александр Клеймюк. Военные получили смертельные ранения при выполнении боевого задания.
Фото: тг-канал Виктор Югай
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего Константина Демидова. Его пример служения Отечеству навсегда останется в истории нашей страны и сердцах тазовчан. Вечная слава Герою» — написал глава Тазовского района в ЯНАО Виктор Югай в своем телеграм-канале.

Известно, что участие в спецоперации он принимал с октября 2023 года. Похороны бойца состоялись 24 января в Ялуторовске.

Фото: тг-канал Сбор мобилизованным Фонд Путёвка в Жизнь

Церемония прощания и похороны Александра Клеймюка прошли 24 января в деревне Криводанова (Тюменский район).

«Вечная память нашему земляку! Низкий поклон родителям и семье Александра! Никто не забыт!», — отметили в Фонде «Путевка в жизнь».

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Тюменской области, уроженец села Тоболтуры Динар Давлетов. Участие в спецоперации он принимал с ноября 2022 года.

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