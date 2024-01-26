В Тюмени загорелись дома в новом ЖК «Облака»

Отметим, по улице Интернациональной ведется строительство жилого комплекса «Облака». Высотки возводит компания ГК «СБК». Предприятие является одним из крупнейших в сфере строительства и снабжения строительными материалами в Тюменской области. ГК «СБК» в регионе работает на протяжении 15 лет и за это время ввела в эксплуатацию 22 многоэтажных дома в Тюмени и Тобольске.