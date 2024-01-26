В Тюмени загорелись дома в новом ЖК «Облака»

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Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, в тушении огня были задействованы пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. В 12:30 возгорание было ликвидировано. Во время ЧП никто не пострадал. Причина возникновения огня выясняется.
Отметим, по улице Интернациональной ведется строительство жилого комплекса «Облака». Высотки возводит компания ГК «СБК». Предприятие является одним из крупнейших в сфере строительства и снабжения строительными материалами в Тюменской области. ГК «СБК» в регионе работает на протяжении 15 лет и за это время ввела в эксплуатацию 22 многоэтажных дома в Тюмени и Тобольске.
В Тюмени знаковым проектом стал ЖК «Акватория», который находится аходится в восточной части города на берегу реки Туры.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Голышманово 21 января произошел пожар в частном деревянном доме. Во время ЧП погиб один человек.