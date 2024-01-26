Тюмень в выходные накроет опасный туман

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В воскресенье, 28 января, ожидается -8…-13 днем и до -16…-20 в темное время суток. Синоптики обещают изморозь, местами туман.
В Тюмени 27 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-11, в темное время суток потеплеет до -12…-11. Во воскресенье также ожидаются осадки в виде небольшого снега, ветер до 1,7 м/с, -10…-13 днем и до -12 в темное время суток.
В Тобольске в субботу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,1 м/с. Утром и днем -10…-12, в темное время суток температура воздуха составит -12…-13. 28 января в городе существенно погода не изменится — небольшой снег, -14…-12 днем и -15…-14 в вечерние и ночные часы.
В Ялуторовске 27 и 28 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 1,7-2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -13…11, в темное время суток температура воздуха составит -12…-15.
В Заводоуковске 27 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -13…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12. В воскресенье, 28 января, синоптики обещают небольшой снег и -11….-15 в течение дня.
В Ишиме 27 января ожидается снег, ветер до 2,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -9…-8, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -11…-12. В воскресенье, 28 января, немного похолодает — до -12…-15. В течение дня вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 1,2 м/с.