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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:49

Тюмень в выходные накроет опасный туман

Тюмень в выходные накроет опасный туман

26 января 2024, 08:28
Фото: 1MI
В Тюменской области предстоящие выходные ожидаются теплыми. По прогнозам метеорологов, в юго-западных районах вероятны осадки в виде снега. В субботу днем температура воздуха составит -9…-14, в ночные часы -14…-19.

В воскресенье, 28 января, ожидается -8…-13 днем и до -16…-20 в темное время суток. Синоптики обещают изморозь, местами туман.

В Тюмени 27 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-11, в темное время суток потеплеет до -12…-11. Во воскресенье также ожидаются осадки в виде небольшого снега, ветер до 1,7 м/с, -10…-13 днем и до -12 в темное время суток.

В Тобольске в субботу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,1 м/с. Утром и днем -10…-12, в темное время суток температура воздуха составит -12…-13. 28 января в городе существенно погода не изменится — небольшой снег, -14…-12 днем и -15…-14 в вечерние и ночные часы.

В Ялуторовске 27 и 28 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 1,7-2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -13…11, в темное время суток температура воздуха составит -12…-15.

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В Заводоуковске 27 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -13…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12. В воскресенье, 28 января, синоптики обещают небольшой снег и -11….-15 в течение дня.

В Ишиме 27 января ожидается снег, ветер до 2,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -9…-8, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -11…-12. В воскресенье, 28 января, немного похолодает — до -12…-15. В течение дня вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 1,2 м/с.

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