Тюмень в выходные накроет опасный туман

В Тюмени 27 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-11, в темное время суток потеплеет до -12…-11. Во воскресенье также ожидаются осадки в виде небольшого снега, ветер до 1,7 м/с, -10…-13 днем и до -12 в темное время суток.