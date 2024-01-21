В тюменском селе сгорел дом. Погиб один человек

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на крыше одноэтажного здания. В тушении огня были задействованы 11 человек и 4 единицы техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 6 человек и 2 единицы техники.