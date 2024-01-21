В тюменском селе сгорел дом. Погиб один человек

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на крыше одноэтажного здания. В тушении огня были задействованы 11 человек и 4 единицы техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 6 человек и 2 единицы техники.
К сожалению, во время пожара погиб один человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 19 января в доме на улице Елизарова в Тюмени произошел пожар в одной из квартир. Причиной ЧП стало короткое замыкание.