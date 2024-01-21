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В тюменском селе во время пожара в частном доме погиб

В тюменском селе сгорел дом. Погиб один человек

21 января 2024, 05:44
Фото: 1MI

В тюменском селе во время пожара в частном доме погиб

Трагедия произошла в воскресенье утром, 21 января, в поселке Голышманово. Около 8 часов утра загорелся частный деревянный жилой дом.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на крыше одноэтажного здания. В тушении огня были задействованы 11 человек и 4 единицы техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 6 человек и 2 единицы техники.

К сожалению, во время пожара погиб один человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 19 января в доме на улице Елизарова в Тюмени произошел пожар в одной из квартир. Причиной ЧП стало короткое замыкание.

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