В Тюмени чуть не сгорела квартира из-за беговой дорожки на балконе

Пожар не успел распространиться на большую площадь, так как жильцы квартиры были дома и своевременно отреагировали на возгорание. Услышав треск и выйдя на балкон, они увидели огонь у беговой дорожки. Вместе с ребенком взрослые выбежали из квартиры, и уже из подъезда позвонили в экстренную службу.