В Тюмени чуть не сгорела квартира из-за беговой дорожки на балконе

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Пожар не успел распространиться на большую площадь, так как жильцы квартиры были дома и своевременно отреагировали на возгорание. Услышав треск и выйдя на балкон, они увидели огонь у беговой дорожки. Вместе с ребенком взрослые выбежали из квартиры, и уже из подъезда позвонили в экстренную службу.
«По предварительным данным, пожар начал свое распространение с балкона, где стояла беговая дорожка. Тренажером продолжительное время не пользовались, однако оставшийся на зимовку фитнес инвентарь оставался включенным в розетку», — пояснили в ведомстве.
Приехавшие на место ЧП спасатели эвакуировали из дома 16 человек. Пожар был ликвидирован в короткие сроки, благодаря этому огонь успел повредить только внутреннюю отделку на 10 квадратных метрах и имущество жильцов.
В МЧС напоминают, что оставлять включенные электроприборы без присмотра ни в коем случае нельзя.