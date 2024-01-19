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В Тюмени чуть не сгорела квартира из-за беговой дорожки на балконе

В Тюмени чуть не сгорела квартира из-за беговой дорожки на балконе

19 января 2024, 10:39
Фото: 1MI
Сегодня ночью в одном из домов на улице Елизарова в Тюмени произошел пожар, который едва не обернулся большой трагедией. Причиной возгорания стало короткое замыкание из-за беговой дорожки, оставленной зимовать на балконе, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожар не успел распространиться на большую площадь, так как жильцы квартиры были дома и своевременно отреагировали на возгорание. Услышав треск и выйдя на балкон, они увидели огонь у беговой дорожки. Вместе с ребенком взрослые выбежали из квартиры, и уже из подъезда позвонили в экстренную службу.

«По предварительным данным, пожар начал свое распространение с балкона, где стояла беговая дорожка. Тренажером продолжительное время не пользовались, однако оставшийся на зимовку фитнес инвентарь оставался включенным в розетку», — пояснили в ведомстве.

Приехавшие на место ЧП спасатели эвакуировали из дома 16 человек. Пожар был ликвидирован в короткие сроки, благодаря этому огонь успел повредить только внутреннюю отделку на 10 квадратных метрах и имущество жильцов.

В МЧС напоминают, что оставлять включенные электроприборы без присмотра ни в коем случае нельзя.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Пожар
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