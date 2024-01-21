ТЦ «Галерея Вояж» перейдет на энергию солнца

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В «Галерее Вояж» рассчитывают, что мощностей станции будет хватать на обеспечение энергией всего здания торгового центра.
«Солнечные батареи являются одним из самых эффективных альтернативных источников энергии. Составной частью панелей служат полупроводниковые элементы, способные преобразовывать энергию солнца в постоянный ток», — пояснили DK.RU в торговом центре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар» по улице Газовиков. Стоимость двухэтажного ТЦ площадью более 1 тысячи квадратных метров составляет 80 миллионов рублей.