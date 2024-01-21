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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Тюменский торговый центр переходит на альтернативные источники энергии

ТЦ «Галерея Вояж» перейдет на энергию солнца

21 января 2024, 05:36
Фото: 2 ГИС

Тюменский торговый центр переходит на альтернативные источники энергии

Тюменский торговый центр «Галерея Вояж» частично перейдет на альтернативные источники энергии. Администрация ТЦ закупила 640 солнечных батарей мощностью 370 кВт. Их уже разместили на крыше здания.

В «Галерее Вояж» рассчитывают, что мощностей станции будет хватать на обеспечение энергией всего здания торгового центра.

«Солнечные батареи являются одним из самых эффективных альтернативных источников энергии. Составной частью панелей служат полупроводниковые элементы, способные преобразовывать энергию солнца в постоянный ток», — пояснили DK.RU в торговом центре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар» по улице Газовиков. Стоимость двухэтажного ТЦ площадью более 1 тысячи квадратных метров составляет 80 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Галерея Вояж#Энергия#Энергоснабжение
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