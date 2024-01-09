В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Площадь торгового центра составляет 1072.6 квадратных метра: 805.5 первый этаж и 267.1 — второй. В объявлении на «Авито» указано, что здание владелец продает за 80 миллионов рублей, при этом возможен торг.
Он также уточнил, что все помещения сданы в аренду, а два арендатора — федеральные сети. Торговый центр оснащен отдельной входной группой и парковкой.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен решил продать экопарк за 290 миллионов рублей. По его словам, он избавляется от базы отдыха вынужденно.