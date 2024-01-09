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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Владелец торгового центра в Тюмени продает бизнес

В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр

9 января 2024, 04:31
Фото: 1MI

Владелец торгового центра в Тюмени продает бизнес

Владелец торгового центра «Боливар» на улице Газовиков выставил здание на продажу. С потенциальным покупателем он не против поторговаться.

Площадь торгового центра составляет 1072.6 квадратных метра: 805.5 первый этаж и 267.1 — второй. В объявлении на «Авито» указано, что здание владелец продает за 80 миллионов рублей, при этом возможен торг.

Фото: Авито

Он также уточнил, что все помещения сданы в аренду, а два арендатора — федеральные сети. Торговый центр оснащен отдельной входной группой и парковкой.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен решил продать экопарк за 290 миллионов рублей. По его словам, он избавляется от базы отдыха вынужденно.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа#Авито#Любовь Селезнева
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