Тюменские магазины ограничили продажу яиц для борьбы с перекупщиками

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как пояснила «Тюменскому времени» директор ТК «Лента» на Мельникайте Ольга Котлярова, в их магазине яйца представлены от нескольких производителей, в том числе местных. Соответственно цена на товар разная.
«Яйцо в супермаркете есть в достаточном количестве, различной ценовой категории. В основном, от местных товаропроизводителей. Минимальная цена за десяток яиц — 96 рублей», — рассказала управленец.
Именно на этот продукт, который продается по льготной цене и введены ограничения. Яйца других марок, стоимость которых составляет в среднем от 100 до 148 рублей за десяток, можно купить в неограниченном количестве.
Дефицита яиц нет и в тюменском «Магните».
«Нехватки яйца у нас нет. Мы получаем яйцо в больших объемах, ограничений в продаже нет», — пояснила директор магазина «Магнит» Наталья Мустафина.
Также сетевеки не советуют тюменцам закупаться яйцами заранее. Продукт имеет ограниченный срок хранения, по истечению которого может быть опасен для здоровья.
О том что тюменская «Лента» стала продавать яйца по одной упаковке в руки стало известно буквально на днях. Тогда представители ритейлера заявили о сложностях в поставках. А накануне власти Тюменской области договорились с региональными птицефабриками о фиксировании цены на яйца не выше 100 рублей.