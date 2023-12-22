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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Тюменские магазины ограничили продажу яиц для борьбы с перекупщиками

Тюменские магазины ограничили продажу яиц для борьбы с перекупщиками

22 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
Тюменские ритейлеры объяснили, почему они часть ассортимента яиц продают только по одной упаковке в руки. По их словам, на такие меры продавцы пошли из-за перекупщиков.

Как пояснила «Тюменскому времени» директор ТК «Лента» на Мельникайте Ольга Котлярова, в их магазине яйца представлены от нескольких производителей, в том числе местных. Соответственно цена на товар разная.

«Яйцо в супермаркете есть в достаточном количестве, различной ценовой категории. В основном, от местных товаропроизводителей. Минимальная цена за десяток яиц — 96 рублей», — рассказала управленец.

Именно на этот продукт, который продается по льготной цене и введены ограничения. Яйца других марок, стоимость которых составляет в среднем от 100 до 148 рублей за десяток, можно купить в неограниченном количестве.

Дефицита яиц нет и в тюменском «Магните».

«Нехватки яйца у нас нет. Мы получаем яйцо в больших объемах, ограничений в продаже нет», — пояснила директор магазина «Магнит» Наталья Мустафина.

Также сетевеки не советуют тюменцам закупаться яйцами заранее. Продукт имеет ограниченный срок хранения, по истечению которого может быть опасен для здоровья.

О том что тюменская «Лента» стала продавать яйца по одной упаковке в руки стало известно буквально на днях. Тогда представители ритейлера заявили о сложностях в поставках. А накануне власти Тюменской области договорились с региональными птицефабриками о фиксировании цены на яйца не выше 100 рублей.

#Общество#Ирина Швецова
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