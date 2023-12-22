Тюменские магазины ограничили продажу яиц для борьбы с перекупщиками

О том что тюменская «Лента» стала продавать яйца по одной упаковке в руки стало известно буквально на днях. Тогда представители ритейлера заявили о сложностях в поставках. А накануне власти Тюменской области договорились с региональными птицефабриками о фиксировании цены на яйца не выше 100 рублей.