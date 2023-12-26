Под Тюменью выставили на продажу бизнес по производству грибов

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
В Тюменской области, в селе Велижаны, выставили на продажу готовый бизнес по производству грибов. Объявление опубликовано на «Авито».
По словам собственника, бизнес продается в срочном порядке по личным причинам. За него он хочет получить 18 миллионов рублей.
В объявлении указано, что проект осуществлялся при поддержке правительства региона и в общей сложности в него вложены 34 миллиона рублей.
Бизнесмен уверяет, что в месяц грибница дает 10 тонн грибов, а при желании производство можно нарастить до 20 тонн. В среднем грибы продаются по 120-250 рублей за килограмм, а налаживанием оптового канала в федеральные и местные торговые сети заниматься будущему владельцу не придется — все сделано за него.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей. Владелец утверждает, что избавляется от бизнеса в связи с переездом.