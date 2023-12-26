Под Тюменью выставили на продажу бизнес по производству грибов

Бизнесмен уверяет, что в месяц грибница дает 10 тонн грибов, а при желании производство можно нарастить до 20 тонн. В среднем грибы продаются по 120-250 рублей за килограмм, а налаживанием оптового канала в федеральные и местные торговые сети заниматься будущему владельцу не придется — все сделано за него.