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Published Сегодня, 03:45

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В Тюменской области продают бизнес по производству грибов

Под Тюменью выставили на продажу бизнес по производству грибов

26 декабря 2023, 03:45
Фото: 1MI

В Тюменской области продают бизнес по производству грибов

Как утверждает собственник, бизнес является достаточно прибыльным. Избавиться от него он хочет как можно скорее.

В Тюменской области, в селе Велижаны, выставили на продажу готовый бизнес по производству грибов. Объявление опубликовано на «Авито».

По словам собственника, бизнес продается в срочном порядке по личным причинам. За него он хочет получить 18 миллионов рублей.

В объявлении указано, что проект осуществлялся при поддержке правительства региона и в общей сложности в него вложены 34 миллиона рублей.

Бизнесмен уверяет, что в месяц грибница дает 10 тонн грибов, а при желании производство можно нарастить до 20 тонн. В среднем грибы продаются по 120-250 рублей за килограмм, а налаживанием оптового канала в федеральные и местные торговые сети заниматься будущему владельцу не придется — все сделано за него.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей. Владелец утверждает, что избавляется от бизнеса в связи с переездом.

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#Общество#Бизнес#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Производство#Продажа#Грибы#Авито#Любовь Селезнева
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