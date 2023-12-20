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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Тюмени открылись новые точки продажи транспортных карт

Тюменцы смогут купить транспортные карты в новых точках продажи

20 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI

В Тюмени открылись новые точки продажи транспортных карт

Всего в городе появились шесть дополнительных точек продажи транспортных карт. В администрации Тюмени назвали их адреса.

Точки открылись на Первомайской, 40к1, Пермякова, 37, Пышминской 1а, Котовского, 54, Широтной 92к1, а также на Солнечном проезде, 5.

Пункты работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00 без перерыва, воскресенье — выходной.

Также карты продаются в офисе АО «ТТС» на Котовского, 52. Офис открыт с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00, воскресенье — выходной.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы скупают транспортные карты для поездок с бесплатными пересадками. Беспересадочный тариф начнет действовать с 1 января 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Продажа#Офисы#Транспортная карта#Любовь Селезнева
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