Тюменцы смогут купить транспортные карты в новых точках продажи

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Точки открылись на Первомайской, 40к1, Пермякова, 37, Пышминской 1а, Котовского, 54, Широтной 92к1, а также на Солнечном проезде, 5.
Пункты работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00 без перерыва, воскресенье — выходной.
Также карты продаются в офисе АО «ТТС» на Котовского, 52. Офис открыт с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00, воскресенье — выходной.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы скупают транспортные карты для поездок с бесплатными пересадками. Беспересадочный тариф начнет действовать с 1 января 2024 года.