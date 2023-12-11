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Жители Тюмени скупают транспортные карты для поездок с бесплатными пересадками

Тюменцы скупают транспортные карты ради поездок с бесплатной пересадкой

11 декабря 2023, 06:01
Фото: 1MI

Жители Тюмени скупают транспортные карты для поездок с бесплатными пересадками

В Тюмени с 1 января 2024 года начнет работу схема бесплатной пересадки в автобусах. Оплату за проезд пассажирам, делающим в течение одного часа пересадку на другой автобус, упразднят.

В администрации города пояснили, что тариф будет работать исключительно на общепользовательской карте. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в офис компании на улице Котовского, 52. Офис работает с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00. Никаких документов предоставлять не нужно. Все средства со старой карты можно будет перевести на новую.

Стоит отметить, что беспересадочный тариф не будет распространяться на льготные категории транспортных карт «Школьник» и «Студент».

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года в Тюмени стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличится на 1 рубль — по безналичном расчету поездка будет стоить 30 рублей, по наличном — 31 рубль.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Общественный транспорт#Оплата проезда#Автобусы#Новости тюмени
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