Тюменцы скупают транспортные карты ради поездок с бесплатной пересадкой

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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В администрации города пояснили, что тариф будет работать исключительно на общепользовательской карте. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в офис компании на улице Котовского, 52. Офис работает с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00. Никаких документов предоставлять не нужно. Все средства со старой карты можно будет перевести на новую.
Стоит отметить, что беспересадочный тариф не будет распространяться на льготные категории транспортных карт «Школьник» и «Студент».
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года в Тюмени стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличится на 1 рубль — по безналичном расчету поездка будет стоить 30 рублей, по наличном — 31 рубль.