Тюменцы скупают транспортные карты ради поездок с бесплатной пересадкой

В администрации города пояснили, что тариф будет работать исключительно на общепользовательской карте. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в офис компании на улице Котовского, 52. Офис работает с понедельника по субботу с 8:00 до 19:00. Никаких документов предоставлять не нужно. Все средства со старой карты можно будет перевести на новую.