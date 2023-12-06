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В Тюмени для жителей Ново-Комарово запустят автобус

На окраину Тюмени начнет ходить новый автобус

6 декабря 2023, 02:16
Фото: 1MI

В Тюмени для жителей Ново-Комарово запустят автобус

Из-за некоторых проблем запуск общественного транспорта был невозможен. Все вопросы обсуждались с застройщиком, который нашел выход из ситуации.
Сюжет
Автобус

В Тюмени для жителей ЖК «Ново-Комарово» запустят новый автобус. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

«С вопросами транспортной доступности жители обратились на Прямую линию. Жаловались, что вынуждены от Червишевского тракта больше километра идти пешком до своих домов по проезжей дороге», — пишет глава региона.

По его словам, запуск нового транспорта откладывался из-за отсутствия условий, необходимых для его работы: не было площадки для разворота автобуса. Этот вопрос был проработан и в конечном итоге застройщик нашел место для разворотной площадки.

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Вдоль дороги, по которой будет ехать автобус, установят временное освещение, а дорожные рабочие смонтируют знаки и оборудуют пять остановочных комплексов. Общественный транспорт будет запущен 21 декабря.

Ранее тюменские власти рассказали, как будут ходить автобусы в морозы. Местным жителям рекомендуют заранее сверяться с расписанием в мобильном приложении.

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