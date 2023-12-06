На окраину Тюмени начнет ходить новый автобус

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:18
В Тюмени для жителей ЖК «Ново-Комарово» запустят новый автобус. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
«С вопросами транспортной доступности жители обратились на Прямую линию. Жаловались, что вынуждены от Червишевского тракта больше километра идти пешком до своих домов по проезжей дороге», — пишет глава региона.
По его словам, запуск нового транспорта откладывался из-за отсутствия условий, необходимых для его работы: не было площадки для разворота автобуса. Этот вопрос был проработан и в конечном итоге застройщик нашел место для разворотной площадки.
Вдоль дороги, по которой будет ехать автобус, установят временное освещение, а дорожные рабочие смонтируют знаки и оборудуют пять остановочных комплексов. Общественный транспорт будет запущен 21 декабря.
Ранее тюменские власти рассказали, как будут ходить автобусы в морозы. Местным жителям рекомендуют заранее сверяться с расписанием в мобильном приложении.