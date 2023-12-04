Тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и такси

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Об этом пишет 72.ru со ссылкой на соответствующее постановление главы региона, подписанное им накануне.
«Установить на 2024 год запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей», — сказано в документе.
Во избежание штрафов, все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.
Напомним, в Тюменской области после пандемии выросло число иностранных работников. Только за этот год их стало больше в регионе на 20 процентов. В целом, сейчас на территории области проживают 20 тысяч иностранцев. В большинстве своем они трудятся на стройках.
Также ранее стало известно, что в региона доля мигрантов в общей статистике по преступлениям составляет 5 процентов.