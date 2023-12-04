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Updated Сегодня, 15:12

Глава Тюменской области запретил мигрантам работать водителям такси и автобусов

Тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и такси

4 декабря 2023, 15:01
Фото: Midjourney

Глава Тюменской области запретил мигрантам работать водителям такси и автобусов

В Тюменской области запретили нанимать мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Также для них установлено ограничение на занятия грузоперевозками.

Об этом пишет 72.ru со ссылкой на соответствующее постановление главы региона, подписанное им накануне.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей», — сказано в документе.

Во избежание штрафов, все тюменские компании должны привести численно иностранных работников по патентам в срок до первого марта 2024 года.

Напомним, в Тюменской области после пандемии выросло число иностранных работников. Только за этот год их стало больше в регионе на 20 процентов. В целом, сейчас на территории области проживают 20 тысяч иностранцев. В большинстве своем они трудятся на стройках.

Также ранее стало известно, что в региона доля мигрантов в общей статистике по преступлениям составляет 5 процентов.

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#Общество#Ирина Швецова#Мигранты#Нелегальные мигранты
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