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Стоимость проезда в автобусе до тюменского Ново-Комарово составит 39 рублей

В Тюмени начнут в декабре ходить автобусы до Ново-Комарово. Билеты будут стоить 39 р

11 декабря 2023, 07:40
Фото: администрация Тюмени

Стоимость проезда в автобусе до тюменского Ново-Комарово составит 39 рублей

В Тюмени с 21 декабря из Ново-Комарово начнут курсировать автобусные маршруты до центра города. В микрорайоне уже установили остановки, идут работы по отсыпке и выравниванию разворотной площадки.
«Из-за холодов интенсивность работ пришлось снизить. Тем не менее специалисты намерены подготовить инфраструктуру в срок», — сообщили в ГУС Тюменской области.

Стоимость проезда составит 39 рублей. Для пассажиров, которые совершили посадку в Ново-Комарово и пересели на Червишевском тракте с 1 января 2024 года будет действовать пересадочный тариф.

Ранее «Наш Город» писал, что о запуске автобусного маршрута Ново-Комарово — центр Тюмени сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами горожан на отсутствие общественного транспорта в микрорайоне.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени
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