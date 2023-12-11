В Тюмени начнут в декабре ходить автобусы до Ново-Комарово. Билеты будут стоить 39 р

Стоимость проезда в автобусе до тюменского Ново-Комарово составит 39 рублей

В Тюмени с 21 декабря из Ново-Комарово начнут курсировать автобусные маршруты до центра города. В микрорайоне уже установили остановки, идут работы по отсыпке и выравниванию разворотной площадки.