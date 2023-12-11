В Тюмени начнут в декабре ходить автобусы до Ново-Комарово. Билеты будут стоить 39 р

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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«Из-за холодов интенсивность работ пришлось снизить. Тем не менее специалисты намерены подготовить инфраструктуру в срок», — сообщили в ГУС Тюменской области.
Стоимость проезда составит 39 рублей. Для пассажиров, которые совершили посадку в Ново-Комарово и пересели на Червишевском тракте с 1 января 2024 года будет действовать пересадочный тариф.
Ранее «Наш Город» писал, что о запуске автобусного маршрута Ново-Комарово — центр Тюмени сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами горожан на отсутствие общественного транспорта в микрорайоне.