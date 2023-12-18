Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По словам бизнесмена, он вынужден избавиться от базы отдыха в связи с переездом в другой город, а дистанционно развивать дело — сложно. За готовый бизнес он планирует получить 290 миллионов рублей.
«Объекты: 12 домов разной вместимости, ресторан, баня с большим бассейном, банкетная площадка, зоны для регистрации, пляж с пирсом, общежитие, асфальтированная парковка, спортивный корт, гараж и склад. Имеется дизель электростанция, территория электрически полностью автономна», — говорится в объявлении на «Авито».
Бизнесмен уточнил, что дома вмещают от 148 до 190 человек, ресторан — до 300 человек, бассейн — до 110 человек, пляж — до 200 человек, а парковка — до 80 машин.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить огромный торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем расположатся спортивные комплекс, бизнес-центр и детский парк профессий.