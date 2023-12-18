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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 05:17

В Тюмени продают экопарк за 290 миллионов рублей

Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей

18 декабря 2023, 04:38
Фото: 1MI

В Тюмени продают экопарк за 290 миллионов рублей

Владелец тюменского экопарка Udacha выставил свой бизнес на продажу. База отдыха расположена в 25 километрах от Тюмени — в деревне Якуши.

По словам бизнесмена, он вынужден избавиться от базы отдыха в связи с переездом в другой город, а дистанционно развивать дело — сложно. За готовый бизнес он планирует получить 290 миллионов рублей.

«Объекты: 12 домов разной вместимости, ресторан, баня с большим бассейном, банкетная площадка, зоны для регистрации, пляж с пирсом, общежитие, асфальтированная парковка, спортивный корт, гараж и склад. Имеется дизель электростанция, территория электрически полностью автономна», — говорится в объявлении на «Авито».
Фото: Авито

Бизнесмен уточнил, что дома вмещают от 148 до 190 человек, ресторан — до 300 человек, бассейн — до 110 человек, пляж — до 200 человек, а парковка — до 80 машин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить огромный торговый центр площадью 150 тысяч квадратных метров. В нем расположатся спортивные комплекс, бизнес-центр и детский парк профессий.

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