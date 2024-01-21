Тюменская прокуратура заинтересовалась дракой между школьниками из-за «чушпанов»

Ранее «Наш Город» писал, что конфликт, произошедший между учащимися Ярковсской СОШ попал на камеры видеонаблюдения, установленные в учебном заведении. По словам очевидцев, драка завязалась из-за того, что первоклассник назвал своих обидчиков «чушпанами».