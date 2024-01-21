Тюменская прокуратура заинтересовалась дракой между школьниками из-за «чушпанов»

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Инцидент произошел в среду, 17 января. Как выяснилось днем на территории Ярковской СОШ двое школьников 2014 года рождения избили первоклассника. Ребенок получил травму глаза.
«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям администрации школы и сотрудников частного охранного предприятия», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что конфликт, произошедший между учащимися Ярковсской СОШ попал на камеры видеонаблюдения, установленные в учебном заведении. По словам очевидцев, драка завязалась из-за того, что первоклассник назвал своих обидчиков «чушпанами».