nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В центре Тюмени пьяный водитель Lada влетел в столб

В центре Тюмени пьяный водитель Lada влетел в столб

21 января 2024, 03:48
Фото: ГИБДД
Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью в центре Тюмени. На улице Ленина нетрезвый 25-летний водитель Lada Priora врезался в опору освещения.
Фото: ГИБДД

В аварии травмы получили виновник ДТП и 20-летняя пассажирка легковушки. Показания алкотестера у водителя показали 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Всего за минувшие сутки и сегодняшнюю ночь на тюменских дорогах были задержаны 30 пьяных водителей.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 19 января, на 305-м км трассы Екатеринбург — Тюмень водитель «Лада» врезался в грузовик «Урал» дорожной службы. Травмы получили водитель и пассажир легковушки.

Читайте также:
81 000 за квадрат: дома тюменцев, попавших под КРТ, оценили ниже рыночной стоимости18-летний тюменец украл продукты и алкоголь из двух десятков магазиновЗолотые бананы: в тюменских магазинах резко выросла цена на заморский фрукт
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
19 января, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
19 января, 07:51
«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями
19 января, 08:26
Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет
19 января, 13:08
В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья
19 января, 10:02
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
19 января, 08:25