В центре Тюмени пьяный водитель Lada влетел в столб

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В аварии травмы получили виновник ДТП и 20-летняя пассажирка легковушки. Показания алкотестера у водителя показали 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Всего за минувшие сутки и сегодняшнюю ночь на тюменских дорогах были задержаны 30 пьяных водителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 19 января, на 305-м км трассы Екатеринбург — Тюмень водитель «Лада» врезался в грузовик «Урал» дорожной службы. Травмы получили водитель и пассажир легковушки.