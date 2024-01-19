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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Недалеко от Тюмени «Лада» врезалась в «Урал» дорожной службы

Недалеко от Тюмени «Лада» врезалась в «Урал» дорожной службы

19 января 2024, 13:35
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм
На 305-м км трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием «Лады» и «Урала» дорожной службы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По предварительной информации, столкновение допустил 27-летний водитель хетчбэка, не выдержав безопасную дистанцию с грузовиком, который был задействован в снегоуборочных работах.

«Водителю и пассажиру „Лады“ медицинская помощь оказана на месте. Водитель „Урала“ не пострадал», — отметили в ГИБДД ТО.

Из-за ДТП движение по одной полосе в сторону Тюмени частично ограничено. По факту происшествия проводится проверка.

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