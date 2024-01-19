Недалеко от Тюмени «Лада» врезалась в «Урал» дорожной службы

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По предварительной информации, столкновение допустил 27-летний водитель хетчбэка, не выдержав безопасную дистанцию с грузовиком, который был задействован в снегоуборочных работах.
«Водителю и пассажиру „Лады“ медицинская помощь оказана на месте. Водитель „Урала“ не пострадал», — отметили в ГИБДД ТО.
Из-за ДТП движение по одной полосе в сторону Тюмени частично ограничено. По факту происшествия проводится проверка.