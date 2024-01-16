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В Тюмени на окружной дороге в стоящий на обочине мусоровоз въехала Toyota

В Тюмени на окружной дороге в стоящий на обочине мусоровоз въехала Toyota

16 января 2024, 10:51
Фото: 1MI
Сегодня, 16 января, на 29 км окружной дороги Тюмени произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota и мусоровоза «МАЗ», стоящего на обочине из-за поломки. Пострадала семья, ехавшая в иномарке, у взрослых и ребенка — ушибы, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм
«Предварительно, в „Тойоте“ ехала семья с 6-летним ребенком на дачу. Мальчик находился на заднем сиденье в детском устройстве, пристегнутый ремнем безопасности. Родители и ребенок получили ушибы», — пояснили в Госавтоинспекции.

Всего за две первых недели 2024 года в Тюменской области произошло почти 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В прошлом году в этот период таких случаев было в два раза меньше.

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