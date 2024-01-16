В Тюмени на окружной дороге в стоящий на обочине мусоровоз въехала Toyota

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Предварительно, в „Тойоте“ ехала семья с 6-летним ребенком на дачу. Мальчик находился на заднем сиденье в детском устройстве, пристегнутый ремнем безопасности. Родители и ребенок получили ушибы», — пояснили в Госавтоинспекции.
Всего за две первых недели 2024 года в Тюменской области произошло почти 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В прошлом году в этот период таких случаев было в два раза меньше.