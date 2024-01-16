На федеральной трассе у Тюмени в массовом ДТП погиб человек. ФОТО. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
«По предварительным данным, столкнулись „Лада“, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения», — пояснили в ведомстве.
Погиб водитель «Лады» — житель Каскары, его 21-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.
Движение на месте ДТП частично ограничено. По факту ДТП проводится проверка.