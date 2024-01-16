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Под Тюменью в массовом ДТП погиб человек

На федеральной трассе у Тюмени в массовом ДТП погиб человек. ФОТО. ВИДЕО

16 января 2024, 11:16
Фото: 1MI

Под Тюменью в массовом ДТП погиб человек

На 18 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла автоавария с участием четырех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм
«По предварительным данным, столкнулись „Лада“, ехавшая в прямом направлении и цельнометаллическая „Газель“, осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и „Газель Некст“ дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения», — пояснили в ведомстве.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Погиб водитель «Лады» — житель Каскары, его 21-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

Движение на месте ДТП частично ограничено. По факту ДТП проводится проверка.

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