На федеральной трассе у Тюмени в массовом ДТП погиб человек. ФОТО. ВИДЕО

Под Тюменью в массовом ДТП погиб человек

На 18 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла автоавария с участием четырех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, передает пресс-служба областной Госавтоинспекции.