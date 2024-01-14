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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автобуса насмерть сбил пешехода

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автобуса насмерть сбил 22-летнего пешехода

14 января 2024, 03:59
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автобуса насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла в субботу вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 189-м километре автодороги под колеса автобуса Setra, следовавшего по маршруту «Чебоксары-Когалым», попал 22-летний пешеход, житель тобольского села Кутарбитка.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

От полученных травм молодой человек скончался. В автобусе находились 43 пассажира, они не пострадали. По предварительным данным, пешеход переходил трассу вне пешеходного перехода. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на Велижанском тракте водитель бетономешалки врезался в ВАЗ 2107. В аварии пострадали четыре человека — водитель и пассажиры легковушки.

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