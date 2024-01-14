На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автобуса насмерть сбил 22-летнего пешехода

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Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:02
От полученных травм молодой человек скончался. В автобусе находились 43 пассажира, они не пострадали. По предварительным данным, пешеход переходил трассу вне пешеходного перехода. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером на Велижанском тракте водитель бетономешалки врезался в ВАЗ 2107. В аварии пострадали четыре человека — водитель и пассажиры легковушки.