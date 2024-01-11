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Тюменская Госавтоинспекция назвала самую аварийную трассу региона

Тюменская Госавтоинспекция назвала самую аварийную трассу региона

11 января 2024, 09:32
Фото: 1MI
В 2023 году автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск стала самой аварийной федеральной трассой, проходящей по Тюменской области.

Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.

За весь прошлый год на федеральных дорогах Тюменской области произошло 374 ДТП, в которых погибли 110 человек и 548 получили ранения.

«Самой аварийной стала автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск: 170 ДТП, 55 человек погибли, 245 ранены», — пояснили в ГИБДД.

Также глава тюменской Госавтоинспекции рассказал, что чаще всего ДТП в регионе происходят из-за нарушения водителями скоростного режима.

Напомним, днем ранее в ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья из ЯНАО. Незадолго до этого примерно в том же районе в столкновении МАЗа и «Вольво» погиб ребенок.

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#Общество#Ирина Швецова#Безопасность на дорогах#Тюмень — Ханты-Мансийск#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск
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