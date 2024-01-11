Тюменская Госавтоинспекция назвала самую аварийную трассу региона

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на данные регионального управления ГИБДД.
За весь прошлый год на федеральных дорогах Тюменской области произошло 374 ДТП, в которых погибли 110 человек и 548 получили ранения.
«Самой аварийной стала автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск: 170 ДТП, 55 человек погибли, 245 ранены», — пояснили в ГИБДД.
Также глава тюменской Госавтоинспекции рассказал, что чаще всего ДТП в регионе происходят из-за нарушения водителями скоростного режима.
Напомним, днем ранее в ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья из ЯНАО. Незадолго до этого примерно в том же районе в столкновении МАЗа и «Вольво» погиб ребенок.