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Под Тюмень в ДТП погиб 60-летний водитель Niva

Под Тюмень в ДТП погиб водитель внедорожника

24 декабря 2023, 10:08
Фото: ГИБДД

Под Тюмень в ДТП погиб 60-летний водитель Niva

Трагедия произошла в воскресенье днем на тюменской трассе. На 4-м километре Салаирского тракта столкнулись Niva и Hyundai Santa Fe.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, 60-летний водитель Niva выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку. В результате аварии водитель Niva погиб, пассажирку авто госпитализировали в больницу с травмами. Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 111-м километре автодороги Тюмень — Омск, в районе Заводоуковска, столкнулись большегрузы Volvo, КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. В результате аварии погиб 46-летний водитель КамАЗа, житель Пермского края.

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