Под Тюмень в ДТП погиб водитель внедорожника

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По предварительным данным, 60-летний водитель Niva выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку. В результате аварии водитель Niva погиб, пассажирку авто госпитализировали в больницу с травмами. Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 111-м километре автодороги Тюмень — Омск, в районе Заводоуковска, столкнулись большегрузы Volvo, КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. В результате аварии погиб 46-летний водитель КамАЗа, житель Пермского края.