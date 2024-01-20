81 000 за квадрат: дома тюменцев, попавших под КРТ, оценили ниже рыночной стоимости

Мужчина посетовал, что на полученные деньги его семья не сможет купить даже квартиру площадью немногим более 60 квадратных метров. Отметим, сегодня в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости составляет 112 тысяч рублей, в новостройках — 128 тысяч рублей.