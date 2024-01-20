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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Недвижимость тюменцев, попавших под КРТ, оценили по стоимости ниже рыночной

81 000 за квадрат: дома тюменцев, попавших под КРТ, оценили ниже рыночной стоимости

20 января 2024, 11:55
Фото: 1MI

Недвижимость тюменцев, попавших под КРТ, оценили по стоимости ниже рыночной

Жители Тюмени, чьи дома попали под снос вследствие реализации программы комплексного развития территорий в районе улиц Магаданской и Волочаевской, не согласны с размером предложенной компенсации за жилье.
Сюжет
Жилье

По словам одного из местных жителей, чей частный дом и земельный участок попали под реновацию, его имущество оценили всего в 5 миллионов 226 тысяч рублей.

«Наше имущество оценили ниже средней рыночной стоимости. Дом площадью 64 квадратных метра со всеми удобствами, не аварийный, земельный участок три сотки, на котором имеются садовые насаждения, оценили в 5 миллионов 226 тысяч 978 рублей. При не хитрых подсчетах получается, что стоимость квадратного метра составляет всего 81 тысячу 671 рубль. Когда по рынку недвижимости средняя стоимость „квадрата“ 120 тысяч», — рассказал «Нашему Городу» один из тюменцев.

Мужчина посетовал, что на полученные деньги его семья не сможет купить даже квартиру площадью немногим более 60 квадратных метров. Отметим, сегодня в Тюмени стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости составляет 112 тысяч рублей, в новостройках — 128 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что решение о проведении реновации на земельном участке площадью 2,58 гектара в границе улиц Магаданской и Волочаевской глава администрации Тюмени принял в июне 2023 года. Аукцион по застройке территории выиграл специализированный застройщик «Звезда».

В рамках реализации КРТ будет снесено девять многоквартирных домов, пять из которых не признаны аварийными. В течения пяти лет здесь возведут среднеэтажные и многоэтажные дома, школы, детсады, поликлиники, спортплощадки.

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