Ипотека или аренда: в каком жилье сегодня дешевле жить тюменцам?

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Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:02
С учетом роста ипотечных ставок покупка квартиры в сегодняшних условиях становится практически неподъемной для среднестатистического тюменца с заработной платой около 70 тысяч рублей. «Наш Город» решил выяснить, что выгоднее в сегодняшних условиях — покупка квартиры или аренда жилья.
Средняя стоимость однокомнатных квартир площадью более 35 квадратных метров во вторичном жилье в настоящее время составляет 4,2-4,6 миллионов рублей (в расчет берем квартиру с ремонтом, в которую можно заехать и жить). Однокомнатные квартиры в новостройках стоят на порядок дороже с учетом стоимости предстоящего ремонта — за последний год стройматериалы подорожали на 6,5%, мебель — на 5,3%.
При ипотечной ставке в 15,6%, минимальном первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 4,3 миллиона рублей составил 46,8 тысяч рублей при условии срока ипотеки на 20 лет. То есть на оплату кредита будет уходить более 60% ежемесячного дохода.
Аренда однокомнатной квартиры обойдется в два раза дешевле — по информации аналитиков «Мир квартир» сегодня в Тюмени средняя стоимость ежемесячного платежа за съемную однокомнатную квартиру составляет 23 тысячи рублей. Аренда двухкомнатной квартиры стоит около 30 тысяч рублей.
Таким образом, арендовать квартиру в Тюмени сегодня дешевле, нежели платить за ипотечное жилье. Однако у недвижимости в собственности есть неоспоримые плюсы — во-первых, платить нужно не за чужое, а свое жилье, а во-вторых, неожиданно никто не сможет попросить освободить квартиру. Что касается арендованного жилья, то, если ориентироваться на развитые страны, съемная недвижимость повышает мобильность — человек может переезжать с места на место, что положительно влияет на рынок труда и развитие предприятий.
Заметим, что по данным исследований, в развитых странах большая часть населения арендует жилья. К примеру, в Гонконге уровень владения жильём составляет22,1%, в Великобритании — 63%, в Японии — 55,04%, в Германии — 49,1%. Лидером по обладанию недвижимостью в мире является не самый экономически-успешный Лаос — 95,9%. Россия занимает 13-е место в списке стран с самым низким процентом арендного жилья. В стране недвижимость в собственности имеют около 90% населения.