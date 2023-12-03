Ипотека или аренда: в каком жилье сегодня дешевле жить тюменцам?

Таким образом, арендовать квартиру в Тюмени сегодня дешевле, нежели платить за ипотечное жилье. Однако у недвижимости в собственности есть неоспоримые плюсы — во-первых, платить нужно не за чужое, а свое жилье, а во-вторых, неожиданно никто не сможет попросить освободить квартиру. Что касается арендованного жилья, то, если ориентироваться на развитые страны, съемная недвижимость повышает мобильность — человек может переезжать с места на место, что положительно влияет на рынок труда и развитие предприятий.