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Кота Твикса, которого выкинула проводница из поезда, нашли мертвым

Кота Твикса, которого выкинула проводница из поезда, нашли мертвым

20 января 2024, 10:27
Фото: тг-канал Темы. Главное (ГлавМедиа)
Кот Твикс, которого проводница Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила на улицу во время стоянки поезда в Кирове, погиб. По словам волонтеров, занимавшихся поиском животного, кот был найден мертвым. Поисками пушистого пассажира занимались порядка 300 человек, пишут РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло 11 января. Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам — котика везли домой после операции и долгого лечения. По информации РЖД, животное сбежало из купе, после чего «по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда». Пропажу Твикса сопровождающий заметил только после того, как поезд уже тронулся.

В телеграм-канале РЖД сообщили, что компания принесла извинения за произошедшее хозяевам питомца и начала служебное расследование после инцидента. Также первый зампред комитета Госдумы по экологии призвал перевозчика «провести разъяснительную работу с персоналом» и привлечь проводницу к дисциплинарной ответственности.

Широкую огласку инцидент получил 19 января. Более 5 тысяч человек из разных городов России присоединились к созданному в телеграме чату, посвященному координации поиска кота Твикса. Волонтеры расклеивали листовки с фотографиями кота, прочесывали местность в районе железнодорожного вокзала города Киров.

По данным тг-каналов, вероятнее всего, Твикса загрызли собаки — рядом мертвым животным были обнаружены собачьи следы. Возможно, накануне вечером кот был жив.

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