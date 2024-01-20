Кота Твикса, которого выкинула проводница из поезда, нашли мертвым

Напомним, ЧП произошло 11 января. Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам — котика везли домой после операции и долгого лечения. По информации РЖД, животное сбежало из купе, после чего «по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда». Пропажу Твикса сопровождающий заметил только после того, как поезд уже тронулся.