У тюменцев заберут земли в Зареке ради реновации

В документах было указано что в рамках реализации КРТ под снос попадут девять многоквартирных домов, пять из которых не признаны аварийными. Планируется, что в течения пяти лет здесь возведут жилые среднеэтажные (8 этажей) и многоэтажные (25 этажей) дома, детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки.