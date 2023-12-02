У тюменцев заберут земли в Зареке ради реновации

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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«Предлагается размежевать участки под комплексное развитие территории. Сделано это будет после того, как будут прекращены права на землю или после изъятия их для муниципальных нужд», — пишет 72.RU со ссылкой на официальный документ.
Напомним, решение о проведении реновации на земельном участке площадью 2,58 гектара в границе улиц Магаданской и Волочаевской глава администрации Тюмени принял в июне этого года Аукцион по застройке территории выиграл специализированный застройщик «Звезда».
В документах было указано что в рамках реализации КРТ под снос попадут девять многоквартирных домов, пять из которых не признаны аварийными. Планируется, что в течения пяти лет здесь возведут жилые среднеэтажные (8 этажей) и многоэтажные (25 этажей) дома, детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки.
Общий объем строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Магаданская — Волочаевская составит более 26 тысяч квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют изъять земельные участки в центре города для строительства проезда к новому жилому комплексу бизнес-класса «Машаров».