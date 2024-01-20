18-летний тюменец украл продукты и алкоголь из двух десятков магазинов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Похитителя задержали сотрудники полиции. Молодой человек (судимый ранее неоднократно) вину признал и отметил, что регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Один раз сотрудники торговой точки заметили, что он проносит товар мимо кассы, но злоумышленник сумел скрыться с места происшествия.
Часть краденого тюменец оставлял себе, остальное сбывал на рынках или случайным прохожим. Денежные средства злоумышленник тратил на личные нужды. В настоящий момент установлена его причастность к 22 эпизодам с общим ущербом более 60 тысяч рублей.
В отношении 18-летнего похитителя продуктов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Грабеж» и «Кража». В настоящее время тюменец находится в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени грузчик украл у своего работодателя поддон с мороженым на общую сумму 40 тысяч рублей. Лакомство мужчина продал, а вырученные деньги потратил.