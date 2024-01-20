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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Житель Тюмени украл продукты из двух десятков магазинов

18-летний тюменец украл продукты и алкоголь из двух десятков магазинов

20 января 2024, 11:24
Фото: 1MI

Житель Тюмени украл продукты из двух десятков магазинов

18-летний тюменец украл из магазинов города продукты и алкоголь более чем на 60 тысяч рублей. Воришку удалось вычислить благодаря записям камер видеонаблюдения.
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Полиция

Похитителя задержали сотрудники полиции. Молодой человек (судимый ранее неоднократно) вину признал и отметил, что регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Один раз сотрудники торговой точки заметили, что он проносит товар мимо кассы, но злоумышленник сумел скрыться с места происшествия.

Часть краденого тюменец оставлял себе, остальное сбывал на рынках или случайным прохожим. Денежные средства злоумышленник тратил на личные нужды. В настоящий момент установлена его причастность к 22 эпизодам с общим ущербом более 60 тысяч рублей.

В отношении 18-летнего похитителя продуктов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Грабеж» и «Кража». В настоящее время тюменец находится в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени грузчик украл у своего работодателя поддон с мороженым на общую сумму 40 тысяч рублей. Лакомство мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

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