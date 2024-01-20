18-летний тюменец украл продукты и алкоголь из двух десятков магазинов

Похитителя задержали сотрудники полиции. Молодой человек (судимый ранее неоднократно) вину признал и отметил, что регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Один раз сотрудники торговой точки заметили, что он проносит товар мимо кассы, но злоумышленник сумел скрыться с места происшествия.