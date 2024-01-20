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В Тюменской области школьники подрались из-за «чушпанов»

Назвал «чушпанами»: в Тюменской области произошла драка между школьниками

20 января 2024, 08:17
Фото: 1MI

В Тюменской области школьники подрались из-за «чушпанов»

В Ярковском районе группа учащихся третьего класса жестоко избила первоклассника за то, что он обозвал их «чушпанами», обидной кличкой из популярного сериала «Слово пацана».
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Дети
Видео: ЧП Тюмень

Драка произошла около школы и попала на установленные в учебном заведении камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, ребенок получил травму глаза и многочисленные гематомы. По какой причине на конфликт не отреагировала должным образом охрана школы — неизвестно.

Добавлено в 13:34: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному инциденту сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка.

«После установления обстоятельств конфликта будут приняты меры в пределах компетенции», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 5 между учащимися 4-го класса произошел конфликт, в ходе которого была избита школьница. По словам родителей девочки, инициаторами драки были дети мигрантов, которые учатся в одном классе с пострадавшей.

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