Назвал «чушпанами»: в Тюменской области произошла драка между школьниками

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Драка произошла около школы и попала на установленные в учебном заведении камеры видеонаблюдения.
По словам очевидцев, ребенок получил травму глаза и многочисленные гематомы. По какой причине на конфликт не отреагировала должным образом охрана школы — неизвестно.
Добавлено в 13:34: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному инциденту сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка.
«После установления обстоятельств конфликта будут приняты меры в пределах компетенции», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 5 между учащимися 4-го класса произошел конфликт, в ходе которого была избита школьница. По словам родителей девочки, инициаторами драки были дети мигрантов, которые учатся в одном классе с пострадавшей.