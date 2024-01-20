Назвал «чушпанами»: в Тюменской области произошла драка между школьниками

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 5 между учащимися 4-го класса произошел конфликт, в ходе которого была избита школьница. По словам родителей девочки, инициаторами драки были дети мигрантов, которые учатся в одном классе с пострадавшей.