В Тюмени разнорабочим и фасовщикам без опыта работы готовы платить больше 80 тысяч

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По информации аналитиков Авито Работа», в январе 2024 года фасовщику предлагали заработок в размере 87,9 тысяч рублей, разнорабочему — 83,5 тысяч рулей, комплектовщику — 77,4 тысячи рублей.
Эксперты отметили, что в настоящее время наблюдается тенденция расширения границ найма — работодатели все чаще публикуют вакансии для специалистов без опыта работы. С начала этого года спрос на таких сотрудников увеличился в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 года.
Чаще всего без опыта работы предлагают вакансии менеджеров, операторов call-центра, разнорабочих, официантов и кассиров, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний заработок увеличился на 17,1% и достиг по итогам 10 месяцев 2023 года 71 тысячу 28 рублей.