В Тюмени разнорабочим и фасовщикам без опыта работы готовы платить больше 80 тысяч

Эксперты отметили, что в настоящее время наблюдается тенденция расширения границ найма — работодатели все чаще публикуют вакансии для специалистов без опыта работы. С начала этого года спрос на таких сотрудников увеличился в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 года.