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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Тюмени фасовщик и комплектовщик без опыта работы зарабатывают больше других

В Тюмени разнорабочим и фасовщикам без опыта работы готовы платить больше 80 тысяч

20 января 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени фасовщик и комплектовщик без опыта работы зарабатывают больше других

Фасовщик, комплектовщик и разнорабочий стали самыми высокооплачиваемыми в списке профессий без опыта работы в Тюмени. Размер предлагаемой средней заработной платы представителям данных специальностей составил от 77 до 87 тысяч рублей.

По информации аналитиков Авито Работа», в январе 2024 года фасовщику предлагали заработок в размере 87,9 тысяч рублей, разнорабочему — 83,5 тысяч рулей, комплектовщику — 77,4 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что в настоящее время наблюдается тенденция расширения границ найма — работодатели все чаще публикуют вакансии для специалистов без опыта работы. С начала этого года спрос на таких сотрудников увеличился в 3,4 раза по сравнению с январем 2023 года.

Чаще всего без опыта работы предлагают вакансии менеджеров, операторов call-центра, разнорабочих, официантов и кассиров, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний заработок увеличился на 17,1% и достиг по итогам 10 месяцев 2023 года 71 тысячу 28 рублей.

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